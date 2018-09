Mama zavraždenej Kušnírovej († 27) po zverejnení identikitu: Ak by to bol vrah, je dva metre pod zemou

Prežíva veľký smútok. Mama zavraždenej Martiny Kušnírovej († 27) Zlatica sa so stratou svojej dcéry nevie zmieriť. Polícia pred pár dňami zverejnila identikit osoby, ktorá môže mať s prípadom veľa spoločného.

Zlatica je však voči vyšetrovaniu pomerne skeptická. Podľa prokurátora môže zatiaľ nestotožnená osoba „disponovať informáciami k samotnému skutku, prípadne k osobám, ktoré sa na spáchaní skutku mohli podieľať“. V súčasnosti pritom pracujú už len s dvoma verziami motívu vraždy Jána Kuciaka a jeho partnerky. Isté je len to, že to bolo pre jeho novinársku prácu.

Na obrázku, ktorý zverejnili, je podľa expertov a vyšetrovateľov možný svedok, ale nevylučujú ani fakt, že môže ísť o samotného vraha. „Hovoríme, že osoba sa mohla pohybovať v tom čase v okolí miesta vraždy, nehovoríme, že tam určite bola,“ dodal prokurátor. Mama zavraždenej Martiny Kušnírovej hovorí, že je ťažké povedať, či je to svedok, alebo vrah.

„Myslím si, že ak by to aj bol vrah, tak je ďaleko za kopčekmi alebo dva metre pod zemou. Ale nemám o tom bližšie informácie, lebo mňa ani našich advokátov neinformujú o postupe vyšetrovania. Ale nepáči sa mi ani to, že zverejnili identikit, lebo toho muža mali podľa mňa hľadať po vlastnej línii,“ uviedla Zlatica.