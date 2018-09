Prokurátor o vyšetrovaní smrti Kuciaka († 27) a Kušnírovej († 27): Vražda na objednávku! Hľadá sa záhadná osoba

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry prehovoril o vyšetrovaní vraždy Jána Kuciaka († 27) a Martiny Kušnírovej († 27).

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Od krvavej vraždy novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej ubehlo už takmer sedem mesiacov. Dozorujúci prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry v pondelok vystúpil s novými zisteniami o vyšetrovaní.

Vyšetrovateľom sa podarilo odhaliť, že k vražde Kuciaka a Kušnírovej došlo 21. februára o 20:20 hod. večer. Prokurátor vyhlásil, že šlo o úkladnú vraždu vykonanú profesionálnym vrahom, ktorá bola na objednávku. Priznal, že páchateľom bol len jeden človek.

Zároveň dodal, že motívom krvavej popravy bola novinárska práca Jána Kuciaka. Dnes prokuratúra pracuje s dvoma verziami, ktoré súvisia s novinárskou prácou Jána Kuciaka, ale ak by sa objavili nové skutočnosti, budú ich preverovať. „Obvinených nemáme, nemáme konkrétnych páchateľov. Ak by sme mali, obviníme ich, ale nie sme v takom štádiu,“ povedal prokurátor. K otázkam, ktoré súviseli s podnikateľom Mariánom K., sa prokurátor nevyjadroval. Myslí si, že dostali kvantum informácií a časom sa dopracujú k úspešnému výsledku. Pokiaľ ide o informácie, ktoré poskytuje verejnosť, ich rozsah sa podľa prokurátora znížil, časť informácií bola zaujímavá, časť z nich bola o ničom.

Prokurátor zároveň prosí verejnosť o pomoc.Tá by mohla do vyšetrovania priniesť viac svetla, no mužom zákona sa jej totožnosť zatiaľ nepodarilo odhaliť. Prokurátor zverejnil identikit muža, ktorého hľadajú.povedal prokurátor.

Ako ďalej informoval, doteraz bolo v prípade vyšetrovanie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej vykonaných päť obhliadok miesta činu, tiel poškodených a potenciálnych miest výskytu páchateľa, 40 úkonov zameraných na vydanie veci, štyri domové prehliadky, šesť prehliadok iných priestorov, 18 prehliadok tiel, vrátane zaistenia odtlačkov prstov a DNA. Zadržali sedem podozrivých, ktorých však aj pre absenciu dôkazov prepustili. Všetci boli Taliani. Vyšetrovatelia vypočuli viac ako 200 osôb, niektoré opakovane, a vykonali tri výsluchy poškodených – rodinných príslušníkov zavraždených. Vykonali dva vyšetrovacie pokusy, ktorými sa overoval priebeh čiastkových dejov na mieste činu a v jeho okolí. Vyšetrovateľ zabezpečil viac ako 40 znaleckých posudkov z rôznych odvetví. Na návrh prokurátora súdy vydali 57 príkazov na použitie ITP (informačno-technických prostriedkov) a vykonanie ďalších úkonov a 127 príkazov na oznámenie údajov o uskutočnenej telekomunikačnej prevádzke. Takto zabezpečili niekoľko desiatok tisíc záznamov, ktoré analyzujú. Na dnešnej tlačovej besede o tom informoval dozorujúci prokurátor odboru všeobecnej kriminality. Zároveň ukázal identikit osoby, ktorá sa mohla pohybovať na mieste vraždy, a mohla by poskytnúť informácie z miesta činu.