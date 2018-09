Muž bol obvinený z domáceho násilia: Dostavil sa na súd, nastalo peklo!

Muž v stredu zranil pred zaplnenou súdnou sieňou v meste Morgantown v Západnej Virgínii troch civilistov a jedného policajta.

Tamojšie úrady vo štvrtok informovali, že 39-ročnú ženu a dvoch mužov vo veku 35 a 47 rokov už prepustili z nemocnice. Útočníka Patricka Dowdella († 61) z Masontownu zastrelil policajt. Jeho kolega je v nemocnici mimo ohrozenia života.

Dowdell prišiel do budovy približne o 14:00 miestneho času so zbraňou a začal strieľať. Mal sa dostaviť na súd pre obvinenia z domáceho násilia. Na muža začal páliť policajt, ktorého páchateľ zranil do ruky. Následne vystrelil aj na spomínané tri obete. Muža zatkli 25. augusta a obvinili ho z útoku s priťažujúcimi okolnosťami, teroristických vyhrážok, škrtenia či obťažovania. Nie je známe, či niektorí zo zranených civilistov mali súvis s obvineniami.