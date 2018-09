Väznená žena v záchvate zúrivosti zaútočila na svoje dve malé deti: Tragické následky!

Žena zadržiavaná v talianskom väzení zabila v utorok v záchvate zúrivosti jedno zo svojich dvoch malých detí a druhé vážne zranila. Pre tlačovú agentúru DPA to povedal Dario Pasquini, hovorca talianskeho komisára pre práva zadržiavaných osôb Maura Palmu.

Prípad sa stal v rímskej väznici Rebibbia. Žena, ktorá mala už v minulosti problémy s duševným zdravím, zhodila deti zo schodov, keď s nimi trávila čas v jasliach v budove väzenia. Jedno dieťa pri páde zomrelo, druhé odviezli v kritickom stave do vatikánskej detskej nemocnice Bambino Gesu.

O veku a pohlaví detí sa objavili protirečivé informácie, ale údajne boli obe mladšie ako tri roky. Ich matka je Nemka s gruzínskymi koreňmi a narodila v roku 1985, uviedol Pasquini.

Deti väznených žien vo veku do troch rokov sa v Taliansku obvykle nachádzajú vo väznici spolu s matkou - buď sú vo vnútri väzenských budov, alebo v špeciálnych zadržiavacích centrách pre odsúdené matky. V roku 2011 bol schválený zákon, na základe ktorého majú byť všetky odsúdené matky s malými deťmi presťahované z väzníc do náhradných detenčných zariadení, ale túto legislatívnu normu nikdy úplne nezaviedli do praxe.

Podľa štatistík väzenskej služby, ktoré citovala tlačová agentúra ANSA, sa v talianskych väzniciach v súčasnosti nachádza 52 odsúdených matiek spolu so 62 deťmi.

Nechať "nevinné" deti vyrastať za mrežami "je neprípustné, ako aj nebezpečné", napísala vo vyhlásení Mara Carfagnaová, bývalá ministerka z opozičnej strany Forza Italia (Taliansko vpred).