Z krásky sú zhrození aj jej najbližší: Za to, čo urobila svojmu bábätku po pôrode, môže ísť do basy!

Brennan Hailey Geller (21) z americkej Južnej Karolíny pred všetkými tajila tehotenstvo.

Pracovníčka fitnescentra porodila sama v aute a pár minút po tom svoje bábätko vložila do plastovej tašky na odpadky. Tú zatvorila tak, že dieťa sa udusilo. Igelitku s mŕtvym novorodencom si nechala vo vozidle, kde ho nasledujúci deň našli policajti. Tajomstvo Brennan bolo prezradené, keďže pri pôrode stratila veľa krvi a na druhý deň vyhľadala lekársku pomoc. Následne ju zadržali muži zákona a hrozí jej až 20 rokov za mrežami.

Kamaráti Brennan sú podľa The Sun z jej činu otrasení a tvrdia, že tehotenstvo pred všetkými skrývala. Svoje zhrozenie vyjadrujú na sociálnej sieti. ,,Myslela som si, že sme kamarátky... A ani som nevedela, že je tehotná,“ napísala jedna. ,,Nevedela som, že je taká, ani že bola tehotná. Ježiši. Som v obrovskom šoku. Poznám ju od strednej školy a v živote by mi nenapadlo, že by bola tohto schopná,“ pridáva sa ďalšia.

The Sun pripomína, že ak Brennan dieťa nechcela, nemusela voliť najhoršie riešenie. Matky v Južnej Karolíne, ktoré svoje bábätko nechcú, ho môžu do dvoch mesiacov od pôrodu beztrestne odovzdať do ,,hniezd záchrany“, nechať v nemocnici, na požiarnej stanici či v kostole.