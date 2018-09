Herečka Mária Bartalos sa vydala po 3 mesiacoch randenia: Príde po svadbe dieťa?

Ide jej karta! Herečka Mária Bartalos (24), donedávna známa ako Mary Havranová, prežíva nádherné obdobie.

Hviezde seriálu Oteckovia a šou Tvoja tvár znie povedome sa darí na všetkých frontoch, keď okrem úspechu v pracovnej oblasti už stihla nájsť aj svoju životnú lásku. Čím si ju jej muž získal a čo sa u krehkej brunetky po svadbe zmenilo?

Bartalos zažiarila na televíznych obrazovkách v markizáckom seriáli Oteckovia ako láskou ťažko skúšaná učiteľka Linda. V apríli však prekvapila verejnosť i svojich fanúšikov, keď sa po trojmesačnej známosti vydala za priateľa Adriána (24).

,,Je to veľmi príjemná zmena. Vytúžený pocit, ktorý pocítite, keď nájdete tú pravú lásku.zverila sa v rozhovore pre Nový Čas Nedeľa mladá herečka s tým, že svojho budúceho manžela spoznala na lekciách špeciálnych pohybových cvičení, ktoré vedie práve on.

,,Vždy som sa tešila na hodinu, a keď som sa lúčila, už som chcela, aby bol ďalší deň. Nechcela som byť bez neho ani chvíľu. Veľmi som mala rada jeho prítomnosť, napĺňal ma pocit, že sme spolu. Nemuseli sme si ani nič povedať, ten čas bol pre mňa jednoducho nádherný,“ dodala Mária, ktorá podľa vlastných slov od prvej chvíle cítila, že s Adriánom sú si súdení.

,,Spoznala som ho a vedela som, že to je môj muž. Nemali sme nad čím rozmýšľať,“ nadšene hovorí Mary s tým, že spoločnej rodinke a deťom sa nebránia. ,,Jasné, že ich chceme. Som veľmi rodinne založená, no neriešim, kedy to bude. Bude to, keď nám pánboh požehná,“ uzavrela hviezda šou Tvoja tvár znie povedome.