Škandál s colnými machináciami: Kažimír požiadal Imreczeho, aby vystúpil vo finančnom výbore

Minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) požiadal prezidenta Finančnej správy (FS) SR Františka Imreczeho, aby vystúpil vo Výbore NR SR pre financie a rozpočet.

Mal by informovať o situácii týkajúcej sa zistení Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF). TASR o tom informovala riaditeľka tlačového odboru ministerstva financií Alexandra Gogová. "Minister financií požiadal prezidenta finančnej správy, aby vystúpil s informáciou k celej situácii na Výbore NR SR pre financie a rozpočet," uviedla Gogová. Kažimír zároveň požiadal predsedu výboru, aby rokovanie výboru na túto tému v krátkom čase zvolal.

Rezort financií pripomenul, že správa OLAF je z konca roka 2017, pričom obdobnú správu zaslal úrad aj ďalším krajinám, u ktorých identifikovali prípadné straty v colnom konaní. "Malo by ísť napríklad o Maltu, Španielsko, Veľkú Britániu, Českú republiku, Maďarsko či Grécko," vymenovala Gogová. Súčasne zdôraznila, že závery úradu musí ešte potvrdiť Európska komisia (EK). "Doteraz Slovensku nikto žiadny účet na platenie akejkoľvek pokuty súvisiacej so zisteniami OLAF nepredložil," podotkla s tým, že Komisia nezačala voči Slovensku v tejto súvislosti žiadne konanie.

Podľa opozičného poslanca strany Sloboda a solidarita (SaS) Jozefa Rajtára aj podľa lídra mimoparlamentnej strany Spolu - občianska demokracia Miroslava Beblavého by Imrecze už nemal zastávať svoju funkciu. Rajtár tiež vyzval ministra financií Petra Kažimíra a premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD), aby začali okamžite konať. Rezort financií vníma vyjadrenia opozície ako "ďalšiu snahu zneužiť situáciu a vyvolať dojem, že Slovensku niečo reálne hrozí".

Prezident finančnej správy na pondelkovom brífingu uviedol, že EK nevedie voči SR žiadne konanie a ani od nej nevymáha žiadne peniaze. Slovensko však vedie s EÚ diskusiu o probléme tzv. podhodnocovania tovaru dovážaného do EÚ z krajín mimo Európy. OLAF podľa Imreczeho určil na prelome rokov 2014 a 2015 metodiku, ako stanovovať colnú hodnotu colne rizikového tovaru, akým je textil a obuv z Ázie, najmä z Číny. Na základe tejto metodiky však podľa Imreczeho OLAF vyčíslil štátmi EÚ nevymožené clo aj za predchádzajúce dva roky, keď metodika neplatila. SR takýto postup odmieta. "My nemienime akceptovať to, že by sme mali tento colný dlh zaplatiť, a budeme sa o svoju pravdu biť všetkými možnými nástrojmi," zdôraznil Imrecze.