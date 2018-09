Annamária v balerínkach dojala Slovensko: Prvý tréning v nových teniskách, jej úprimná reakcia hovorí za všetko

Prvý skutočný bežecký tréning sa vydaril. Skromná Annamária (13), ktorá vyhrala v júni Beh zdravia v balerínkach, sa dočkala štartu svojej bežeckej kariéry.

Na školský ovál v Moldave nad Bodvou vo štvrtok podvečer vybehla v nových darovaných teniskách pod vedením trénera spolu s kamarátkami z oddielu. Chudobnému dievčatku sa tak začal plniť veľký sen na ceste za športovými úspechmi. Šikovná šiestačka zdolala pred prázdninami svoje súperky na 750-metrovej trati o celé kolo v obyčajných balerínkach.

Jej príbeh dojal tisíce Slovákov, ktorí sa rozhodli talentovanému dievčaťu pomôcť. Začiatkom septembra dostala od jedného z nich nové tenisky, vďaka ktorým môže rozvíjať svoj talent. „Tešila som sa, že si vyskúšam tenisky a zabehám si, lebo ma to baví. Som šťastná, sú výborné. Chcem behať ešte rýchlejšie a víťaziť,“ prezradilo Novému Času skromné dievča z moldavskej kolónie.

Blahoželanie od prezidenta

Annamária má šesť súrodencov, o ktorých sa stará jej mama Izabela (35). „Nebudem ju do toho nútiť, ale som rada, že chce behať, lebo asi má na to, aby bola dobrá. Verím, že sa jej to zapáči a prinesie domov ďalšiu medailu,“ vyjadrila sa mama mladej bežkyne, ktorú veľmi prekvapil nebývalý záujem čitateľov o príbeh jej dcéry.

„Ďakujeme za každú pomoc, lebo bývame len v domčeku u môjho brata. Žijeme veľmi skromne a chudobne, veľa si toho nemôžeme dovoliť,“ dodala Izabela, ktorú zaskočilo, že Annamárii v pondelok osobne zablahoželal aj prezident Kiska.

Pôjde na majstrovstvá

Tréner Atletického legionárskeho klubu Moldava nad Bodvou Norbert Pecze, synovec známeho futbalového trénera Karola Peczeho, Novému Času potvrdil, že je potrebné, aby Annamária športovala pod odborným dohľadom.

„Absolvovala zatiaľ len úvodný tréning, ale snaží sa, čo je dobré a sľubné. Všetko však závisí od prístupu a pravidelného cvičenia. Keď bude na sebe usilovne pracovať, v jej prípade sú to stredné trate, mohli by sme o nej ešte počuť. Dostane šancu aj na majstrovstvách východného Slovenska. Čo do toho investuje, sa jej určite vráti. Našu podporu rozhodne má,“ uzavrel Norbert Pecze.