Djokovič sa obul do usporiadateľov US Open: TOTO by ste mali premyslieť

Pre Novaka Djokoviča (31) je to už jedenásta účasť v semifinále US Open v rade. Srbský tenista vyradil vo štvrťfinále Austrálčana Johna Millmana v troch setoch 6:3, 6:4 a 6:4 a postúpil medzi štvoricu najlepších.

"Už je takmer polnoc, musím dať Johnovi kredit za to, že predviedol skvelý zápas. Je to skutočne veľký bojovník," pochválil svojho súpera po takmer trojhodinovom stretnutí, ktoré sa hralo opäť pri vysokých teplotách a navyše aj veľkej vlhkosti. Tridsaťjedenročný Srb sa počas stretnutia pýtal rozhodcu, či je na kurte nejaká forma ventilácie, či klímy, no ten mu povedal, že nie.

"Myslím si, že tento turnaj by sa mal touto otázkou seriózne zaoberať. Či je deň alebo noc, dolu na kurte nemáme vzduch. Bolo to ako v saune, mali by ste to ešte premyslieť" zdôraznil Djokovič, podľa ktorého môže za zlý vzduch na kurte konštrukcia strechy.

Millman, ktorý musel opustiť dvorec, aby si prezliekol kompletne premočené oblečenie, povedal, že to, že sa "topil v pote", nie je ospravedlnenie jeho prehry. "Ak by som mal hrať štvrťfinále Grand Slamu, hral by som ho aj v kúpalisku," uviedol dvadsaťdeväťročný Austrálčan, ktorý spravil až 46 nevynútených chýb.