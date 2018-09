Djokovič doplnil semifinálovú štvorku, Austrálčanovi nepustil ani jeden set

Japonský tenista Kei Nišikori sa stal tretím semifinalistom mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.

Vo štvrťfinále ako nasadená dvadsaťjednotka zvíťazil nad sedmičkou "pavúka" Chorvátom Marinom Čiličom po päťsetovej bitke 2:6, 6:4, 7:6 (5), 4:6, 6:4 a odplatil mu finálovú prehru z roku 2014. V dueli o postup do finále nastúpi proti šiestemu nasadenému Srbovi Novakovi Djokovičovi, ktorý vyradil Austrálčana Johna Millmana v troch setoch 6:3, 6:4 a 6:4.

Pre Djokoviča je to už jedenásta účasť v semifinále US Open v rade. "Už je takmer polnoc, musím dať Johnovi kredit za to, že predviedol skvelý zápas. Je to skutočne veľký bojovník," pochválil svojho súpera po takmer trojhodinovom stretnutí, ktoré sa hralo opäť pri vysokých teplotách a navyše aj veľkej vlhkosti. Djokovič sa pokúša získať tretí titul na záverečnom Grand Slame sezóny.

Muži - dvojhra - štvrťfinále:

Kei Nišikori (21-Jap.) - Marin Čilič (7-Chor.) 2:6, 6:4, 7:6 (5), 4:6, 6:4, Novak Djokovič (6-Srb.) - John Millman (Aus.) 6:3, 6:4, 6:4.

Ženy - dvojhra - štvrťfinále:

Naomi Osaková (20-Jap.) - Lesia Curenková (Ukr.) 6:1, 6:1, Madison Keysová (14-USA) - Carla Suarezová-Navarrová (30-Šp.) 6:4, 6:3.