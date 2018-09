Budú slovenské firmy zverejňovať platy mužov a žien? Pozrite, o koľko menej zarába nežnejšie pohlavie

Ženy na Slovensku stále zarábajú menej ako ich mužskí kolegovia na rovnakých pozíciách. O platoch sa však vo väčšine firiem veľmi nehovorí, a preto si len ťažko vedia porovnať, či je ich mzda rovnaká ako kolegova.

Opozícia prichádza s návrhom, ktorý by spoločnostiam prikazoval zverejňovať platové pomery ich zamestnancov. Čo na to ministerstvo? Prečo zarába nežnejšie pohlavie menej? Nežnejšie pohlavie stále zarába menej ako muži. Potvrdzujú to aj štatistiky. „Priemerná hrubá mesačná mzda bola vlani na Slovensku v prípade mužov na úrovni 1 261 eur, zatiaľ čo ich nežnejšie polovičky zarobili v priemere len 1 001 eur,“ zhodnotila analytička Poštovej banky Jana Glasová.

Ako doplnila, Slovenky teda zarábajú v priemere zhruba o štvrtinu menej ako muži. Pravda však je, že ženy často robia v povolaniach, kde sú nižšie platy. Problémom však je, ak robia na rovnakej pozícii a zarábajú menej.

„Chudoba na Slovensku má ženskú tvár. Jedno z opatrení, ktoré ju pomôže riešiť, je vyrovnávanie platových rozdielov medzi mužmi a ženami. V európskych krajinách sa osvedčilo zverejňovanie štatistík zamestnávateľmi,“ vysvetlila poslankyňa zo strany Spolu Simona Petrík.

Ako vysvetlila, podobné zákony fungujú v niektorých európskych krajinách napríklad na Islande, v Rakúsku, Nemecku a v mnohých ďalších. „Aj dnes je zakázané platiť ženám menej, ale je to prázdna litera zákona. Žena totiž ani nevie, že je diskriminovaná, keďže nepozná platovú situáciu vo firme,“ dodala Petrík. Ich návrh by ženám umožnil porovnanie svojej mzdy s platom ich mužských kolegov. Potom by sa mohli obrátiť na inšpekciu práce či súd a žiadať dorovnanie mzdy.

Povinnosť zamestnávateľa podľa návrhu

Jaroslava Lukačovičová, odborníčka SPOLU na dane, odvody a podnikateľské prostredie

Otvoriť galériu Jaroslava Lukačovičová. Zdroj: Ivan Šuplata

Zamestnávateľov, ktorým by vznikla informačná povinnosť:

1. Súkromní zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú od 50 do 499 zamestnancov

Pre nich sa ustanovuje povinnosť zverejniť do 30. júna na svojom webe alebo v dennej tlači údaje o odmeňovaní žien a mužov: celkový počet zamestnancov, percentuálny podiel žien a mužov, a to aj s rozdelením podľa stupňov náročnosti pracovných miest, a priemerné mesačné zárobky žien a mužov podľa týchto stupňov za posledný štvrťrok predchádzajúceho kalendárneho roka.

2. Orgány verejnej moci, rozpočtové a príspevkové organizácie, štátne podniky, súkromní zamestnávatelia najmenej s 500 zamestnancami.

Popri údajoch, ktoré zverejňuje prvá skupina, sa tejto skupine ustanovuje povinnosť vypracúvať porovnávacie správy o stave rovnosti žien a mužov pri odmeňovaní. Povinnosť však budú mať len vtedy, ak z údajov o odmeňovaní vyplynie rozdiel v priemernom mesačnom zárobku.

Žena si vypýta menej

Nikola Richterová zo spoločnosti Profesia

Otvoriť galériu Nikola Richterová. Zdroj: Ivan Šuplata

Vďaka údajom z portálu Platy.sk vieme odsledovať aj rozdiely na rovnakých pozíciách. V priemere platí, že žena na rovnakej pozícii ako muž zarába až o osem percent menej. Spôsobené je to však často tým, že ženy si v platovom dohodovaní veria menej. Vo všeobecnosti platí, že ženy si už na pracovnom pohovore pýtajú menej ako muži. Často im chýba sebavedomie na to, aby si vypýtali konkrétnu sumu.

Vnímajú to ako záťaž

Miriam Špániková, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR

Otvoriť galériu Miriam Špániková. Zdroj: Ivan Šuplata

Uvedené opatrenie vnímame ako ďalšiu administratívnu záťaž pre podnikateľov, ktoré nezlepší podnikateľské prostredie a v konečnom dôsledku ani nezaručí rovnejšie odmeňovanie. Dlhodobo poukazujeme, že administratívnu záťaž treba znižovať, čím sa ozdraví a skvalitní podnikateľské prostredie.

Zdá sa nám zároveň absurdné, aby si zamestnávateľ musel zaplatiť inzerciu v dennej tlači, čím by si splnil svoju informačnú povinnosť. V rámci vlastnej personálnej a mzdovej politiky dnes majú zamestnávatelia vypracované predpisy, ktoré platia pre všetkých rovnako. Zohľadňujú dosiahnuté vzdelanie, prax v odbore či iné ďalšie požiadavky, ktoré si konkrétna pracovná pozícia vyžaduje.