Mária sa na dovolenke skoro ráno zobúdzala na výbuchy: O TOMTO musí vedieť každý, kto sa chystá na Maltu!

Jedna báseň! Dovolenková inšpektorka Mária si Maltu vychutnala úplne dosýta.

Na ostrove v Stredozemnom mori našla všetko, čo je pre dokonalú dovolenku potrebné. Avšak pozor, láska k tejto dovolenkovej destinácii môže byť nákazlivá.

Fotogaléria 39 fotiek v galérii

„Nájdete tu nádherné mestá plné histórie schované za mohutnými hradbami, viac ako 365 kostolov, pobrežie plné útesov a pláží, čisté, krištáľovo modré more, turistické atrakcie od A po Z,“ opisuje Mária nadšene. „Jediné, čo tu nenájdete, sú pieskové pláže, tých je tu ako šafranu a sú preľudnené. Skalnaté pláže nájdete pozdĺž celého pobrežia, priamo v mestách aj mimo, žiaľ, bez služieb, ako sú toalety, reštaurácie, a možnosti prenajať si ležadlá,“ dodáva.

Ak hľadáte ‚raj na zemi‘, inšpektorka odporúča navštíviť malý ostrov Comino, kde sa za útesmi ukrýva Modrá lagúna s azúrovou priezračnou vodou. Keďže ide o top turistickú destináciu, odporúča vybrať sa na výlet skoro ráno, neskôr by ste sa už mohli cítiť ako sardinky v konzerve.

Maltu si zamilovali aj filmári. Nakrúcali tu scény do filmov Gróf Monte Christo, Trója a Gladiátor, Da Vinciho kód. Ak si trochu priplatíte, budete mať možnosť prejsť sa po miestach, kde sa nakrúcal seriál Hra o tróny.hovorí Mária. Pre milovníkov aktívneho oddychu má dobrú správu: „Malta má skvele vybudovanú dopravu, mestskými autobusmi, Hop on hop off či loďami sa dostanete úplne všade.“

Kroky gurmánov povedú určite do malebnej rybárskej dedinky Marsaxlokk. "Prístav plný farebných lodiek dodáva tú správnu atmosféru a získa si aj tých, ktorí rybkám na tanieri neholdujú," prezrádza Mária.

Ak sa nechcete v panike baliť už prvý deň na Malte, je dôležité vedieť, že súčasťou maltskej kultúry sú ohňostroje. "Prvý deň máte pocit, že sa

nachádzate v nejakej vojnovej zóne, pretože výbuchy počuť od skorého rána" hovorí inšpektorka.

Ceny Atrakcií

Dedinka Pepka námorníka: 17 €

Autobus plus plavba loďou: 55 €

Výlet na ostrov Gozo: 35 €

Vstup do športového centra: 15 €/deň

Taxi z letiska na hotel: 20 €

Hodnotenie

Letovisko: Sliema

Hotel: Labranda Rocca Nettuno Suites

Cena: 665 €/osoba/8 dní

Ubytovanie: 5/5

Strava: 5/5

Služby: 5/5

Pláž: 4/5

Pomer kvalita a cena: 5/5

Celkové hodnotenie: 5/5