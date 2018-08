Pohreb Arethy Franklin († 76) prilákal zvučné mená: Bill Clinton svojou poznámkou rozosmial hostí

Spojené štáty sa v piatok lúčili s kráľovnou soulu Arethou Franklin, ktorá 16. augusta v 76 rokoch podľahla rakovine pankreasu.

Medzi smútočnými rečníkmi vystúpil v Detroite okrem iného niekdajší americký prezident Bill Clinton, ktorému Franklinová zaspievala pri jeho inaugurácii v roku 1993. Speváčka bola uložená v pozlátenej rakve a rovnakú farbu mali aj jej šaty. Počas ceremónie bolo veko rakvy uzavreté.

Do kostola apoštolskej cirkvi v Detroite, kde sa pohreb konal, telo ženy s výnimočným hlasom priviezol Cadillac LaSalle z roku 1940. Rovnaké vozidlo podľa denníka USA Today viezol v roku 1984 aj telo speváčkinho otca C. L. Franklina, ktorý bol známym reverendom a bojovníkom za ľudské práva . Pohreb prelínali prejavy s hudobnými vystúpeniami okrem iného Chaky Khanovej, Jennifer Hudsonovej, Ronalda Isleya a Stevieho Wondera.

Organizátori však vopred uisťovali, že posledná rozlúčka bude pieta a nie show. Pieta sa ale niesla v uvoľnenej atmosfére a hostia sa počas hudobných vystúpení pohupovali do rytmu. Biskup Charles Ellis, ktorý za prípravou pohrebu stojí, chcel, aby pieta poslúžila ostatným aj ako duchovné prebudenie. "Nezáleží na tom, koľko peňazí máte. Nezáleží na tom, akí slávni ste, pretože na konci dňa všetci skončíme v rakve," povedal. "Toto je skutočný život, ktorý prežívame," dodal.

Clinton v spomienkovom prejave vyhlásil, že Franklinová mala dychberúci talent a že dokázala okúzliť publikum nehľadiac na svoju chorobu. Vyhlásil tiež, že po celý svoj život bol Arethin oddaný fanúšik. Zaspomínal aj na to, ako sa s ňou vlani stretol v zákulisí pri jej poslednom verejnom vystúpení, ktorým bola charitatívna akcie v Harleme pre nadáciu Eltona Johna. Clinton sa ospravedlnil hosťom, aby mu odpustili, že bol šťastný, keď dnes do kostola prišiel a rakva bola ešte otvorená. "Zaujímalo ma, čo moja priateľka bude mať dnes na sebe," dodal na pobavenie hostí. Telo Franklinovej počas verejného vystavenia bolo každý deň odeté do iných šiat. V závere prejavu Clinton pustil na svojom mobile speváčkinu pieseň Think.

Pred príjazdom rakvy s pozostatkami čakali pred kostolom stovky fanúšikov Franklinovej. Ešte v piatok sa objavili špekulácie, že na pohrebe bude prítomný aj Barack Obama, ktorý bol prvým a zatiaľ jediným černošským prezidentom USA. Na jeho inaugurácii v roku 2009 mu Franklinová podobne ako Clintonovi zaspievala. Hovorca Obamovcov ale rovnako ako na začiatku tohto týždňa vyhlásil, že niekdajší prezident s bývalou prvou dámou v kostole nebudú. Obama rovnako ako jeho predchodca George Bush mladší do Detroitu neprišiel, obaja ale zaslali vyhlásenia venovanej Franklinovej. Obama speváčku ocenil za to, že odrážala americký príbeh a že jej hudba zachytávala najhlbšie ľudské túžby. Bush napísal, že Franklinová bola ženou s hlbokým charakterom a milujúcim srdcom.

Na pohrebe prehovorila tiež vnučka Franklinovej Victorie, ktorá vyhlásila, že bude vždy v srdci pestovať časť odkazu svojej babičky. "Nič mi neznelo ľúbivejšie ako hlas mojej babičky. Ten hlas upokojoval," povedala. Syn Franklinovej Edward sa s matkou rozlúčil piesňou Mercy Mercy Me, ktorú naspieval Marvin Gaye. Verejnosť sa s Franklinovou mohla rozlúčiť v utorok a v stredu v rotunde detroitského Múzeá afro-amerických dejín Charlesa H. Wrighta, kde bolo jej telo vystavené v pozlátenej rakve a kam prišli tisíce ľudí.