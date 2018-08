S Arethou Franklin († 76) sa lúčia tisícky fanúšikov: Kráľovnú soulu uložili do truhly v zvláštnej polohe

Legendárna speváčka Aretha Franklin zomrela vo veku 76 rokov.

Aretha Franklin († 76) bola pre mnohých najlepšia soulová speváčka svojich čias a právom jej patril titul kráľovnej. Pred pohrebom sa s ňou môžu v utorok a stredu naživo rozlúčiť jej verní fanúšikovia v Múzeu africko-amerických dejín Charlesa Wrighta v Detroite.

Pred otvorením múzea na speváčku čakali tisícky ľudí, pričom viacerí spali priamo na chodníku v snahe byť medzi prvými. Svetovú hviezdu priviezli klasickým bielym sedanom LaSalle v zlatej truhle. Tá je v múzeu otvorená a každý sa tak naposledy môže pozrieť na spevácku ikonu.

Jedna vec však udrela do očí viacerým návštevníkom. Do truhly ju uložili s prekríženými nohami. Jedna z predstaviteliek múzea Kelly Major Green potvrdila, že cieľom bolo ukázať jej silu a pokoj. Vlastnosti, ktorými oplývala aj počas života, píše denník The Sun.

"Kráľovná soulu je divou až do konca," vyjadrila sa Kelly k otázke, prečo má obuté výrazné červené lodičky. "Je ikonická. Spôsobom, akým milovala a správala sa ku každému a stále ostala pri zemi. Nemôžem uveriť, že jej idem dať zbohom," vyjadrila sa fanúšička, ktorá kvôli tomu cestovala štyri hodiny.

Pohreb je naplánovaný na piatok 31. augusta v jej rodnom meste Detroit. Podľa informácií bude posledná rozlúčka v chráme Greater Grace za prítomnosti speváčkinej rodiny a priateľov. Verejnosť však na obrad nebude mať prístup.