Utajený boháč zo seriálu Oteckovia: Fašiangovi vynáša biznis milióny eur!

Vyzerá výborne, je populárny a aj finančne za vodou! Marek Fašiang (32) sa vďaka markizáckemu seriálu Oteckovia dostal na herecký Olymp. Diváci milujú jeho seriálovú postavu tatuša Tomáša a všade, kde sa sympatický herec objaví, spôsobí rozruch v pozitívnom zmysle slova.

Šoubiznis však nie je jediná oblasť, v ktorej sa mu momentálne výborne darí. Fašiang sa totiž netají svojimi podnikateľskými aktivitami.

Firmy, v ktorých jeho meno figuruje, dosiahli vlani viac ako kráľovské tržby, ktoré sa rátajú v sedemciferných číslach! O Fašiangovi je známe, že mu gastro biznis prirástol k srdcu. Vlastní totiž hneď niekoľko kaviarní, no okrem toho má pod palcom aj lekárne.

„Od dvadsiatich rokov podnikám nielen v gastro biznise, ale aj v iných odvetviach. Tým pádom, že budúcnosť, čo sa týka herectva aj všetkého, je veľmi nejasná, nehovorím iba o sebe, ale aj keď sa rozprávam s inými skúsenejšími kolegami, tak mi sami tvrdia, že dva roky si vyťažený na sto percent a potom dva roky nemáš ani jednu ponuku.‘ To je život, takže v žiadnom prípade nechcem nejakým spôsobom zanedbávať svoj rozbehnutý biznis,“ vysvetlil nedávno Novému Času Marek. O tom, že to myslí vážne, svedčia aj dostupné informácie na stránke www.finstat.sk.

Osem firiem, v ktorých svieti meno herca, malo za rok 2017 tržby v sume 4 404 198 eur! Hoci Fašiang nie je na podnikanie sám, je isté, že sa mu darí. „Je to aktuálne dosť náročné skĺbiť Oteckov a moje podnikateľské aktivity. Našťastie mám okolo seba spoločníkov a kolegov, na ktorých sa môžem spoľahnúť a ktorí mi pomáhajú. V sektoroch, ktorých podnikám, je to veľmi nestále, keďže jeden mesiac ste v zisku a druhý môžete byť v strate, a preto som veľmi rád, že mám vďaka herectvu diverzifikované riziko príjmu. Na záver musím upozorniť, že obrat, resp. tržba žiaľ neznamená zisk, ako si veľa ľudí myslí,“ priznáva s úsmevom seriálový tatušo.

Zamilovaný až po uši

Okrem práce sú Fašiangovi naklonené hviezdy aj čo sa týka lásky. Nový Čas totiž len nedávno odhalil jeho nový vzťah s krásnou študentkou Terezou a vyzerá to tak, že herec našiel pri modelke šťastie. Majú už navyše za sebou aj spoločné dovolenky na Slovensku i v Sardínii. „Sme spolu veľmi krátko. Po štyroch mesiacoch sa to teda hodnotí ťažko. Uvidíme, čo prinesie budúcnosť,“ hovorí opatrne herec a na otázku, či by sa postavil pred oltár, na chvíľu stratí reč.

„Mám ešte čas. A naozaj, pri mojom aktívnom spôsobe života by som už síce vek na to mal, ale keď už sa viazať takýmto spôsobom... To by znamenalo, že chcem aj rodinu, ale na tú zatiaľ nemám čas. V budúcnosti určite rád, ale momentálne nie,“ uzavrel s úsmevom.