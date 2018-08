Moderátor Bičan prehovoril o bývaní s milenkou Michaelou: Detaily nového hniezdočka lásky

Srší spokojnosťou! Moderátor Andrej Bičan (43), ktorý je ešte stále ženatý s manželkou Editou (41), sa s milenkou Michaelou (23) presťahoval do rodinného domu v obci Čierna Voda.

Kúsok od Bratislavy si dvojica buduje nové hniezdočko lásky. Domáci pán bol pri téme o tejto veľkej novinke dosiaľ na slovo skúpy a spočiatku priznal iba to, že dom nekúpil. Teraz sa však Novému Času rozhodol prezradiť, ako sa mu na novej adrese býva, ako je dom zariadený - i to, kto ďalší bude zamilovanému páriku robiť spoločnosť.

Okolo nového sídla Bičana a jeho mladej priateľky Michaely je už dlhší čas čulý ruch. Susedia tam zaľúbencov vídajú už niekoľko týždňov, kuriéri si podávajú kľučky so zásielkami a plné ruky práce majú aj robotníci.

Ako vysvitlo, moderátor síce má kľúče od nového príbytku, zatiaľ mu však nepatrí. „Som v podnájme. Bol by som rád, keby tento dom bol môj, lebo nám vyhovuje. Ale to je na dlhšiu debatu s majiteľom, tak uvidíme. Už je tam celkom dobrá, tvrdá nájomná zmluva, lebo nechcem, aby sa mi stalo čo v minulosti, že som musel opustiť priestor, kde som sa zabýval. A myslím, že sa tu dobre zabývame, že tu budeme dlhšie,“ povedal Novému Času moderátor, ktorý pod novou strechou prespáva už niekoľko dní aj so svojou polovičkou. „Máme už kúpeľne, parkety, v kuchynskej linke už sú nejaké spotrebiče, ale ešte to nie je komplet, tak uvidíme, kedy pán majiteľ všetko dodá. Dúfam, že mi konečne zapoja internet, lebo bez neho som úplne stratený,“ opísal radosti a starosti so zariaďovaním Bičan.

Majú detské izby

O nové bývanie sa bude deliť aj so synom z prvého manželstva Michalom a dcérkami Aničkou a Ninkou, ktoré má s manželkou Editou. „Máme to rozdelené. Michal má izbu, baby majú izbu. Baby budú spať na poschodovej posteli, lebo je to taký menší domček, tak sme tam museli dať takúto posteľ,“ dodal Bičan, ktorý je však s výberom domu veľmi spokojný, vyhovuje mu aj tamojšia klíma a nevykoľaja ho ani vrtochy počasia. „Veľa ľudí nadáva, keď prší, ale ja som šťastný. Lebo mám takú teóriu, že čo kvapká, to kvapká šťastie a padá zhora dole. Takže ja si to užívam, aj keď prší. Každé počasie má svoje výhody a práve to je tá výhoda, že bývame v takom pásme, kde sa to relatívne dobre rýchlo strieda,“ pochvaľuje si moderátor svoju novú adresu.

Jeho manželka nad tým však krúti hlavou. „Andrej má trvalé bydlisko v Ivanke pri Dunaji. Zaujímavé je, že človek, ktorý sa stále nevie usadiť, chce, aby sme deti mali v striedavej starostlivosti,“ vyjadrila sa pred pár dňami Bičanová, ktorá sa za moderátora vydala pred dvanástimi rokmi, no ich manželstvo skrachovalo.