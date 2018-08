Patrik zostal na troch synčekov sám: Namiesto oslavy výročia chystá milovanej manželke († 33) pohreb

V pondelok mali spolu oslavovať 7. výročie svadby. Namiesto toho musí svoju lásku vyprevadiť na poslednú cestu. Majka Zivojinová († 33) začiatkom augusta porodila v považskobystrickej nemocnici svojho tretieho synčeka Matiaska.

Bábätko, na ktoré sa aj s manželom a staršími synčekmi tešili, však napokon vôbec nevidela. Jej pôrod podľa manžela Patrika prebiehal veľmi komplikovane - Majka sa totiž sťažovala, že nevie dýchať a nevládze. Pred manželovými očami napokon upadla Majka do bdelej kómy, z ktorej sa už, žiaľ, neprebrala. Zúfalý Patrik poslal po narodení syna manželke poslednú SMS-ku, ktorej obsah trhá srdce. Jeho láska si ju však už nikdy neprečíta...

Boli šťastná rodina, ktorá mala úplne všetko. Chlapci Sebastiánko a Lukáško sa nesmierne tešili na bračeka. Rodinná pohoda sa však v sekunde zmenila na obrovskú tragédiu. „Bol som pri pôrode, všetko som videl, počul, cítil. Majka upadla do bdelej kómy a svojho synčeka Matiaska ani nevidela,“ plače Patrik. Majku síce expresne previezli do martinskej nemocnice, no napriek veľkej snahe lekárov, žiaľ, napokon uplynulý piatok zomrela. Nešťastný vdovec tak na výchovu troch chlapcov zostal sám. Práve v pondelok pritom mali oslavovať siedme výročie sobáša. Namiesto toho však musí svojej láske zariaďovať pohreb.

Pomôcť chcú desiatky

Svojej Majke napísal hneď po pôrode aj srdcervúcu SMS-ku v nádeji, že si ju prečíta. Už to však nestihla. „Ľubkám ťa veľmi preveľmi a vážim si ťa. Píš mi kedykoľvek. Malý má 4 650 g a 54 centimetrov. Naozaj veľký. Potom som tým sestrám povedal: ,Vidíte, prečo to bolo také ťažké, manželka si nevymýšľala,“ napísal Patrik, ktorý svoj príbeh uverejnil aj na sociálnej sieti. V obrovskom žiali sa zomkla celá rodina, ktorá statočnému chlapovi pomáha, najviac však Majkina sestra Eva, ktorá je sama tehotná.

Po zverejnení srdcervúceho príbehu zúfalého otca troch detí v Novom Čase sa ozvali desiatky dojatých čitateľov. Mladej rodinke chcú finančne pomôcť a Patrika aspoň trošku odbremeniť od obrovských povinností, ktoré ho čakajú. Nešťastný otec hneď po pohrebe svojej Majky podá sťažnosť. „Dám podnet na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, nech sa celý prípad prešetrí a vyvodia sa dôsledky,“ uzavrel zničený otec.