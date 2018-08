Pri požiari prišiel Jozef s vnukmi takmer o život: Konečne majú dôvod na úsmev

Stáli pri nich všetci svätí! Dôchodca Jozef Varga (73) z Fiľakova sa roky s láskou stará o svojich troch vnúčikov.

Požiar na Štedrý deň ich ale pripravil takmer o všetko. Vďaka dobrým ľuďom je dnes zhorená strecha minulosťou a výmenou prešli aj okná. Hoci sa chlapci zatiaľ tlačia s dedom len v kuchyni, už čoskoro by mohli mať hotové izbičky.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Rodičia ich opustili a jediní, kto im na tomto svete zostal, je ich starký Jozef. Tiborko (14) s bratmi Dávidkom (10) a Sebastiánkom (10) si ale minulú zimu prešli ďalším peklom. Po požiari na Štedrý večer prišli takmer o strechu nad hlavou.

Smutný osud rodiny zmobilizoval celé mesto a zhorený strop im pomohli dať do poriadku dobrí ľudia, vymeniť sa im podarilo aj strechu. „Máme aj nové plastové okná, ktoré som sám založil. Pomáhali mi aj vnúčikovia,“ prezradil starostlivý dedko. Zatiaľ žijú s dedom len v kuchyni, kde si varia a prespávajú, to všetko by sa však malo čoskoro zmeniť. „V izbičkách chceme ešte vystierkovať a vymaľovať ich. Chcel by som to stihnúť do septembra, aby sa moji chlapci mali kde pokojne učiť,“ ozrejmil starký Jozef.

Nemali ani na chlieb

Ďalšou dobrou správou pre Jozefa je, že od konca apríla má vnúčikov zverených do svojej starostlivosti a tak už nemusia vyžiť len z jeho dôchodku. „Vlani v lete sme dokonca hladovali, nemali sme ani na chleba. Teraz je to už lepšie, aj keď teraz bude treba viac peňazí, keďže sa blíži začiatok školského roka,“ povie starký s tým, že vnúčikom musí nakúpiť topánky, prezuvky a školské pomôcky, ale aj oblečenie, keďže o väčšinu prišli pri požiari.