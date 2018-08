Mŕtvu ženu previezli do márnice: Z toho, čo tam našli po pár hodinách, sa jej otec do smrti nespamätá

Ochrankár mal v nemocnici sex s mŕtvou ženou, ktorá zomrela len niekoľko hodín predtým.

Iba 23-ročný Cameron Wright bol pri ohavnom čine prichytený inými SBS-kármi, ktorí prípad ihneď nahlásili miestnej polícii v americkom Teneessee. Muž sa k činu ihneď priznal a potvrdil, že mal pohlavný styk s 37-ročnou April Parhamovou, informuje portál Mirror.

Telo ženy bolo pripravené na darovanie orgánov v nemocničnej pitevni, v ktorej došlo k zneužitiu. Cameron je obvinený zo znásilnenia mŕtvoly a čaká ho súd. Otec April so smútkom priznal, že keď sa konečne začal vyrovnávať so smrťou dcéry, prišla táto hrozná správa, z ktorej sa bude ešte dlho on i celá rodina spamätávať.