Čerstvá mamička bola cestou domov brutálne znásilnená: Prekvapivý krok polície po piatich rokoch

Chloe z austrálskeho Melbourne sa v júni 2013 vracala domov z večierku, keď bola surovo zbitá a znásilnená.

V tom čase 22-ročná žena bola len 7 týždňov po pôrode. Útočník ju zhodil na zem, bil, kopal a napokon brutálne znásilnil. Ako povedal inšpektor Steve Wilson ,,utrpela jedny z najhorších zranení, aké sme u obete sexuálneho násilia videli.“ Chloe mala najviac poranený krk a hlavu. Urpela zlomeninu nosa a útočník jej rozrazil peru tak, že jej ostala jazva, ktorá jej hrozný útok doteraz pripomína.

Útočníka, ktorý bol indického alebo ázijského pôvodu, polícia doposiaľ nevypátrala a tak sa päť rokov po napadnutí rozhodla spraviť prekvapivý krok. Za informácie vedúce k jeho dolapeniu ponúka 500 000 austrálskych dolárov (319 081 eur). ,,Útok na Chloe bol brutálny, ide o veľmi extrémny prípad. Práve pre toto extrémne násilie žiadame pre Chloe spravodlivosť. Aj aby sa muž schopný tohto násilia už nepohyboval po uliciach,“ cituje vyjadrenie polície denník Metro. Muži zákona okrem fotiek útočníka zverejnili emotívny rozhovor s Chloe.

,,Zničilo mi to život na veľmi dlhý čas. Bola som čerstvá mamička, ale nedokázala som mamou skutočne byť, lebo som sa musela vyrovnať s týmto. Poznačilo to mňa aj môj vzťah so synom. Nikto by nemal kráčať po ulici so strachom, že ho bude niekto prenasledovať a potom takto napadne,“ povedala päť rokov po hrôze Chloe.