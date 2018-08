Jubilantka Magda Vášáryová: Prečo neoslavujem narodeniny

Žiadna párty nebude! Známa herečka a politička Magda Vášáryová (70) dnes dovŕšila okrúhle narodeniny.

Sedemdesiatka, ktorá sa zvyčajne oslavuje vo veľkom, však umelkyňu vôbec netrápi. Manželka legendárneho herca a humoristu Milana Lasicu (78) Novému Času prezradila, prečo tomuto významnému jubileu nevenuje žiadnu špeciálnu pozornosť.

Vášáryová sa už zaradila do okruhu sedemdesiatničiek, no len veľmi nerada o tom počuje. „To je hrozné, neviem, ako som k tomu prišla!“ reagovala so smiechom, keď ju Nový Čas oslovil ohľadne narodenín. Tie však prekvapivo vôbec neoslavuje. „Stretnem sa s mojimi spolužiačkami, s ktorými som chodila od prvej triedy základnej školy, lebo všetky máme toto výročie. To je jediná oslava, tam sa budeme chichúňať,“ vyjadrila sa prominentná oslávenkyňa s tým, že zo zásady už dlhé roky narodeniny nerieši.

„Ja to neslávim nikdy. Slávila som, kým žili moji rodičia, lebo tí sa o to zaslúžili, nie ja,“ uzavrela s úsmevom Magda, ktorá počas bohatej umeleckej kariéry okrem viacerých pamätných úloh zažiarila predovšetkým v slávnej československej komédii Postřižiny.