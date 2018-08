Plzeňský Prazdroj už tradične súčasne s titulom Master Bartender udeľuje aj titul Čestného znalca piva Pilsner Urquell - Honorary Connoisseur. Tento rok sa ním môže pýšiť herečka Magda Vášáryová (69). Do pamäte divákov sa zapísala najmä nezabudnuteľnou scénou z legendárneho filmu Postřižiny (1980), kde s chuťou ako manželka správcu pivovaru na ex vypila polliter piva. Museli ju to dlho učiť? Ohúrila totiž znalosťami o tom, ako sa má správne piť čierne pivo.