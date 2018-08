Netradičný tréning FC Sevilla: Pomôže im morská príprava v zápase s Olomoucom?

Prípravy futbalisti FC Sevilla spojili so súťažením na pláži.

Hráči FC Sevilla si netradične spríjemnili tréning, keď behali štafetu z piesočnatej pláže do mora. Z hlasného povzbudzovania je vidieť, že si takúto formu prípravy užíva celé mužstvo.

O o miestenku do skupinovej fázy Európskej ligy UEFA sa pobijú s českým klubom SK Sigma Olomouc. Na štvrtkový zápas hráči Olomouca tešia.

„Sme veľmi radi, že sme postúpili cez Kajrat a môžeme si zahrať so Sevillou. Je to sviatok pre nás, pre klub, pre fanúšikov, pre celý Olomouc. Je to super . Sú to obrovské skúsenosti. Hrať takéto zápasy je na nezaplatenie,“ povedal pre ČTK záložník David Houska.