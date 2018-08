Česká rodina našla Slovenku, ktorá im pomohla pri autonehode: Toto je tvár skutočného anjela!

Pátranie bolo úspešné! Mladá lekárka, ktorá pomohla českej rodine pri autohavárii pri chorvátskom meste Karlovac, už má svoje meno aj tvár.

Vďaka zdieľaniu na sociálnych sieťach ju spoznal známy a identitu tejto úžasnej a obetavej ženy poslal rodine Svobodovcov. Práve nim totiž v polovici júla pri ceste na dovolenku pomohla s ošetrením zranených členov rodiny pri autonehode a privolala sanitku. V tom zhone sa jej však nestihli poďakovať. Dnes už je to, našťastie, inak. Mladej lekárke Zuzane Michalovčíkovej Hanikovej (33) mohli konečne vyjadriť svoju obrovskú vďaku a dokonca si prisľúbili aj spoločné stretnutie.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Ešte v polovici júla sa vybrala rodina Magdalény Svobodovej (42) z Kolína na dovolenku do Omišu v Chorvátsku. Len 200 kilometrov pred cieľom však mali nehodu. Najstarší syn Alexander (22) spolu s dvoma súrodencami Adelkou (19), Vojtechom (17) a kamarátom zostali po kolízii zranení a uväznení v aute. „Auto bolo zdemolované. Deti kričali od bolesti. Adelka sa nevedela dostať z auta,“ spomína na strašné chvíle mama piatich detí.

Pol milióna zdieľaní

V hrôzostrašných chvíľach sa však náhle zjavila neznáma žena rozprávajúca po slovensky. Rodinu Svobodovcov upokojila, privolala sanitku a pomohla uväznenej Adelke. „Deťom okamžite dávala prvú pomoc, upokojovala ich aj mňa. Bola úžasná. Bol to pre nás v tej chvíli anjel,“ dodala so slzami v očiach Magdaléna. V tom zhone však nestihli žene poďakovať, a tak sa ju rozhodli vyhľadať nielen pomocou statusu na sociálnych sieťach, ale aj prostredníctvom najčítanejšieho denníka Nový Čas.

Napokon sa našiel niekto, kto v neznámej žene spoznal mladú lekárku Zuzanu Michalovčíkovú Hanikovú (33). „Je to skvelá doktorka. Zuzka sa od základnej školy venuje prvej pomoci. Dokonca je celoslovenskou víťazkou v poskytovaní prvej pomoci amatérov. Potom šla študovať medicínu,“ prezradil o statočnej internistke zo Svidníka Slavo z Červeného kríža. Zuzana je všeobecná lekárka - internistka. Každý, kto ju pozná, o nej hovorí, že je anjel na zemi.

Prísľub návštevy

Pani Magdaléna sa rozhodla lekárke a mamičke dvoch detí napísať cez sociálnu sieť. Záchrankyňa Zuzka odpísala na správu takmer obratom! „Som nesmierna šťastná, že práve ona išla okolo a nezištne pomáhala,“ povedala dojatá Češka. „Chcela som vám povedať, že ste boli veľmi statoční a že ste to zvládli výborne. To naše objatie malo pre mňa veľkú silu a vtedy som si uvedomila, aká ste silná a statočná. Neviem, ako by som to ja zvládala v rovnakej situácii, keďže sama mám dve deti,“ odpísala internistka Zuzana. Rodina z Kolína je presvedčená, že s lekárkou sa určite stretnú. „Keď prídeme na Slovensko, určite ju navštívime,“ dodala s úsmevom mamina piatich detí.

Nezištná pomoc

O skromnosti a jedinečnosti obetavej lekárky Zuzky sa presvedčil aj Nový Čas, ktorý sa vybral za ňou do nemocnice vo Svidníku, kde ju vyspovedal. „Cestovali sme s rodinou do Biogradu na Moru. Videli sme, že sa čosi stalo na ceste, no neboli tam ešte žiadne majáky, húkačky. Povedala som manželovi, nech zastane, aby sme zistili, či sa niekomu niečo nestalo. Som veľmi rada, že sa mi tej rodinke podarilo pomôcť. Nemyslím si však, že som urobila niečo výnimočné. Podľa mňa by sa tak zachoval každý. Je to prirodzené a ľudské, ak pomôžete človeku v núdzi,” skromne skonštatovala lekárka interného oddelenia nemocnice vo Svidníku.