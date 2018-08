Rodine po autonehode v Chorvátsku pomáhala neznáma Slovenka, nestihli jej poďakovať: Hľadáme nášho anjela strážneho!

Druhýkrát sa narodili! Rodinka Svobodovcov zo stredočeského Kolína sa vybrala v polovici júla na vysnívanú dovolenku do Chorvátska. Ich sen sa však asi dvesto kilometrov pred cieľom zmenil na horor.

Pri reťazovej nehode zostali ich deti zakliesnené v aute a kričali od bolesti. Zrazu sa pri nich zjavila Slovenka, ktorá im okamžite poskytla prvú pomoc. Zorganizovala prevoz sanitkou a rodinu utešovala v najhoršej chvíli ich života. V tom zhone sa jej však zabudli poďakovať. Kto bol ich strážny anjel?!

„Keďže sme veľká rodina, tak sme museli ísť dvomi autami. V jednom aute som bola ja s manželom a mladšími deťmi Annou Máriou (12) a Terezkou (15) a druhé auto šoféroval môj najstarší syn Alexander (22), ktorý viezol kamaráta a starších súrodencov Adelku (19) a Vojtecha (17),“ začína rozprávanie sympatická mamička piatich detí. Po celonočnej a vyčerpávajúcej jazde však Alexander dostal mikrospánok kúsok od mesta Karlovec v Chorvátsku a narazil do kolóny. Rodičia celú zrážku videli v spätnom zrkadle. „Bola to hrôza. Okamžite sme z auta vybehli von a leteli k deťom. Dcéra kričala od bolesti, bola zakliesnená, robili sme nemožné, aby sme ju vytiahli,“ hovorí ešte teraz so slzami v očiach Magdaléna.

Pomoc od záhadnej Slovenky

Okamžite po náraze volali záchranku. Kým mladšie deti čakali za zvodidlami, ich rodičia prežívali strašné minúty hrôzy a robili, čo sa dá. „Museli sme zachraňovať vlastné deti, hoci sami sme boli v šoku, to neželám nikomu,“ opisuje najdesivejší zážitok v živote Magdaléna. V okamihu, keď si už myslela, že je na všetko úplne sama a nevie, čo má v tej panike robiť, pribehla k nej jedna slovensky hovoriaca žena, ktorá zastavila na diaľnici.

„Bola ako anjel z neba. Okamžite nás milým a láskavým hlasom upokojovala, podávala mojim deťom prvú pomoc. Hovorila im, čo majú robiť, aby jej povedali, čo ich bolí. Hladila ich a dokázala nás všetkých dostať do úplného pokoja,“ spomína päťnásobná mama. Slovenka zároveň komunikovala so záchranármi, opísala im zdravotný stav tínedžerov a rodičom vysvetlila, čo ich po príchode záchranky čaká.

Hľadajú anjela

V tej chvíli plynuli minúty ako hodiny. Po príchode lekárov stihla záhadnú záchrankyňu Magdaléna iba objať a nestihla sa spýtať ani na to, ako sa volá. „Bola to slovenská lekárka, možno zdravotná sestra, neviem, ale veľmi by som ju chcela nájsť a poďakovať jej za všetku nesmiernu pomoc, ktorú nám v tej najťažšej chvíli poskytla,“ dodáva milá Češka, ktorá si nevie predstaviť, čo by robila, keby neprišla.

Aj preto sa ju rozhodla hľadať pomocou sociálnej siete. Dojímavý príbeh má už viac ako 30-tisíc zdieľaní. Svobodovci jej chcú nielen poďakovať, ale aj povedať, ako nakoniec dopadli. „Dorazili sme aj na miesto nášho vytúženého oddychu do Omišu, kam manžel odviezol mladšie deti a potom sa vrátil späť pre starších, ktorí boli v nemocnici na pozorovaní,“ dodáva na záver Magdaléna, ktorá verí, že aj vďaka Novému Času sa im ich anjel záchrany ozve.