Lucie Bílá vystúpila počas koncertu k výročiu okupácie: Prečo ju ľudia na Václaváku vypískali?!

V utorok večer sa na Václavskom námestí v Prahe konal koncert pri príležitosti 50. výročia sovietskej okupácie.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Desaťtisíce ľudí si prišli vypočuť vystúpenia umelcov, ktorí spievali piesne zo 60-tych a 70-tych rokov. Ako si všimol Blesk, všetkých dav privítal nadšeným potleskom. To sa však netýkalo zlatej slávice Lucie Bílej, ktorá si vyslúžila nesúhlasný piskot. Prečo?!

Podľa českého denníka sa dostala do nemilosti preto, lebo v roku 2006 vystúpila s pôvodne sovietskym armádnym zborom Alexandrovci. Ten koncertoval aj v dobe, kedy do Československa v roku 1968 prišli tanky vojsk Varšavskej zmluvy. To, že má Bílá vystúpiť pri príležitosti výročia okupácie, si vyslúžilo vlnu kritiky na sociálnych sieťach už pred samotným koncertom.

,,Na koncerte k výročiu sovietskej okupácie 1968 zaspieva Lucie Bílá, ktorá inokedy spieva s Alexandrovcami a vychvaľuje ich. To je taký český štýl pripomínania našej histórie. Hlavne usporiadať megaakciu s celebritami, ale veľmi sa nad tým nezamýšľať,“ cituje Blesk, ako usporiadateľov zvozil senátor Václav Láska.

Bílá na koncete zaspievala pieseň Kam tenkrát šel můj bratr Jan, ktorá pripomína tragický osud Jana Palacha a pôvodne ju naspieval Karel Gott. Emotívny koncert vyvrcholil vystúpením Marty Kubišovej, ktorá zaspievala Modlitbu pre Martu.