Moderátorka talentovej šou Lujza Garajová Schrameková: Po nakrúcaní sa zrútila!

Už to nemohla vydržať! Herečka Lujza Garajová Schrameková (35) priznala, že nakrúcanie šou Česko Slovensko má talent musela poriadne rozdýchavať.

Známa brunetka, ktorá bude spolu s českým kolegom Davidom Gránským (26) tento megaprojekt moderovať, nečakala, že ju nový džob úplne zomelie. Podľa informácií Nového Času ju nakrúcanie zmohlo až tak, že plakala do vankúša a nespoznávali ju ani jej najbližší. Ako umelkyňa a stand-up komička je pritom na prácu s emóciami zvyknutá. Čo spôsobilo tento veľký citový kolaps?

Garajová Schrameková na divadelných doskách či pódiu stála už veľakrát, v megašou sa však s mikrofónom v ruke ocitla vôbec po prvý raz. Počas nakrúcania Česko Slovensko má talent musela držať emócie na uzde, po návrate domov však už musela vypustiť paru. „Lujza to všetko vnímala veľmi citlivo. Keď prišla domov, plakala v posteli do vankúša. Jej manžel bol úplne vykoľajený z toho, ako to prežíva. Mala však v sebe množstvo emócií, ktoré musela zo seba dostať von,“ prezradil zdroj Nového Času z herečkinho okolia.

Lujza potvrdila, že to, čo pred kamerami videla a počula, ju totálne odrovnalo. „Priznávam, že som nečakala, že to bude až taký náročný emočný koktail. Zažili sme veľmi veľa zábavy, ale aj dojatia a smútku. Pár dní po skončení som mohla len pozerať ,do blba‘ a celé to rozdýchať. Každopádne som za tú skúsenosť vďačná,“ povedala Novému Času Schrameková, ktorá popri vyčerpávajúcom nakrúcaní musela zvládať aj starostlivosť o rodinu a ďalšie povinnosti v iných projektoch.

Moderátorskú štafetu spolu s českým kolegom Gránským prevzala od Marcela Forgáča a Milana „Juniora“ Zimnýkovala, čo bol tiež nepochybne tvrdý oriešok. Na rozdiel od ostrieľanej a zohranej mužskej dvojice, ktorá sršala humorom, si tak diváci budú musieť zvyknúť na nováčikov. Aj s touto výzvou sa musela Schrameková spočiatku popasovať. „Zo začiatku som mala trochu rešpektu, potom už ani nie, pretože my vôbec nebudeme ako Junior a Marcel, ani sme vôbec nechceli byť. Oni to robili výborne, ale tak inak, boli dobrí v tom, ako to robili, že to sa nedalo napodobniť. Ale my sme proste David a Lujza,“ vysvetlila obľúbená herečka, ktorá si už stihla vytvoriť fanúšikovskú základňu aj vďaka jojkárskemu seriálu Naši. Svojich predchodcov vôbec nemá v pláne kopírovať ani napodobňovať. „Nepovedali sme ani jeden vtip, ale napriek tomu sme sa veľa nasmiali,“ uzavrela Schrameková.

Vyplakať sa je zdravé

František Skokan, psychológ

Každý v živote hrá nejaké roly, ktoré strieda, a ak ich chce dobre zahrať, musí do toho vložiť aj to ľudské. Niekedy však človek nemusí byť so scenárom stotožnený a nahromadia sa v ňom emócie, ktoré potrebuje dostať von. Plač je pre človeka očistný proces a dobrá psychohygiena. Slzy sú zdravé, lebo sa nimi vyplavuje z tela nahromadené emočné napätie.