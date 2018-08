Zaplnené Václavske námestie spomínalo na august 1968: Prišla aj populárna slovenská speváčka

Na pražskom Václavskom námestí sa v utorok večer zhromaždili ľudia, aby si pripomenuli 50 rokov od začiatku okupácie Československa vojskami krajín Varšavskej zmluvy v auguste 1968. Informuje o tom spravodajský portál Novinky.cz.

Atmosféru doby prítomným priblížia viacerí umelci piesňami zo 60. rokov minulého storočia. Piesne českého pesničkára Karla Kryla zazneli v sprievode Symfonického orchestra Českého rozhlasu. Koncert, na ktorom vystúpili hudobníci ako napríklad Marta Kubišová, Jana Kirschnerová, Aneta Langerová či Vojtěch Dyk, sa začal od 20.00 h.

V rámci 50. výročia intervencie zahraničných vojsk v niekdajšom Československu sa v utorok po celom Česku konalo mnoho podujatí a spomienkových akcií. V Prahe sa z pietnej akcie na uctenie pamiatky padlých pred budovou Českého rozhlasu stal protest proti premiérovi Andrejovi Babišovi, ktorý na akcii počas piskotu vystúpil s príhovorom o slobode slova.

Na brnianskom Jakubskom námestí sa od utorkového popoludnia konal spomienkový happening. Kto chcel, mohol si za 200 českých korún kúpiť tričko s logom 21. augusta 1968, vyrobiť si z papiera vlastnoručne holubičku alebo si pripnúť na odev trikolóry, ktoré sa tu rozdávali. Výzdobu dostala aj budova niekdajšieho brnianskeho sídla Československej televízie.

Obete okupácie Československa z augustových dní roku 1968 si pripomenuli aj obyvatelia mesta Prostějov. Do histórie mesta sa zapísala predovšetkým nedeľa 25. augusta, ktorá je známa ako "krvavá nedeľa". Sovietski vojaci vtedy zastrelili troch ľudí, ďalších deväť zranili. Večer 25. augusta 1968 po 20.00 h sa centrom mesta valila kolóna tankov a obrnených vozidiel so sovietskymi vojakmi, ktorí boli dezorientovaní a hľadali cestu z Olomouca do Brna. Streľba s tragickými následkami trvala zhruba dvadsať minút.

Niekoľko stoviek ľudí si pripomenulo začiatok okupácie z augusta 1968 v centre Českých Budějovíc. Akcia, ktorú zorganizovalo združenie Spoločne udržme demokraciu a klub K 2, sa začala pred 18.00 h pred budovou Českého rozhlasu. Podobne, ako pred polstoročím tam prišli tanky, tentoraz však papierové.