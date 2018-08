EXKLUZÍVNE Herečka Zuzana Mauréry prichytená s milencom: Horúce dotyky v bazéne!

Zahviezdila v seriáli Tajné životy a zdá sa, že sama jeden tajný žije. Po boku herečky Zuzany Mauréry (49) nebolo dlhé roky, ba priam desaťročia, vídať žiadnu mužskú polovičku.

Po stroskotanom manželstve s niekdajším generálnym riaditeľom SND Ondrejom Šothom (58) sa pri nej viac než dvadsaťosem rokov žiaden partner oficiálne neukázal. Ako sa však teraz zdá, herečka samotou rozhodne netrpí. Čitateľ Nového Času známu brunetku prichytil v spoločnosti vyšportovaného zrelého muža, s ktorým strávila niekoľko hodín romantiky vo vychýrených luxusných kúpeľoch.

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

Mauréry o svojom súkromí vôbec nehovorí, ale je jasné, že po nociach rozhodne doma do vankúša neplače. Čitateľ Nového Času herečku pred pár dňami videl v luxusných kúpeľoch v Rajeckých Tepliciach v pánskej spoločnosti. „Na ležadlách sa maznali, veselo zabávali a smiali. Nežnosti si prejavovali aj v bazéne,“ opísal čitateľ atmosféru nabitú romantikou. Dvojica sa od seba po celý čas nepohla ani na krok a bolo zjavné, že vzájomná blízkosť je obom veľmi príjemná.

Zuzanin nápadník nemohol zo svojej prominentnej spoločníčky spustiť oči a aj samotná umelkyňa si ho držala veľmi nakrátko. Párik si užíval v bazéne a stále o niečom klebetil. Nechýbali ani dlhé zamilované pohľady, pričom sa nenechali rozrušiť ani vrtochmi počasia. „Neprekážal im ani dážď, ktorý sa medzitým spustil. Objímali sa, rozprávali, nežne sa dotýkali. Bolo evidentné, že sú obaja veľmi zaľúbení,“ dodal čitateľ.

Má svoj ideál

Nový Čas herečku ohľadne romantického pondelkového popoludnia v bazéne s neznámym mužom oslovil, do uzávierky však nereagovala. Jej milostný životopis je stručný. Po vysokej škole sa vydala za svoju študentskú lásku Ondreja Šotha, s ktorým začali randiť ešte počas štúdií na vysokej škole. Po dvoch rokoch sa manželstvo rozpadlo a odvtedy sa Zuzana, čo sa vzťahov s mužmi týka, ohradila múrom mlčania a iba cez zuby niekedy niečo utrúsila.

„Sem-tam niečo je,“ priznala pred troma rokmi v talkshow Neskoro večer. Predstavu o ideálnom mužovi však mala jasnú: „Myslím, že partner by mal byť taký, že sa žena môže o neho oprieť, že sa bude o ňu starať a že ju bude chrániť. To sú také tri atribúty, ku ktorým sa ja prikláňam. Mohol by vedieť aj variť, to by bolo fajn, lebo ja nevarím,“ opísala Mauréry svoj ideál. Či sa k nemu však jej tajný objav približuje, vie zatiaľ len ona sama.