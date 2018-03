Zuzana Mauréry už má šibačku za sebou: Ako vyzerá Veľká noc u nej?

V rodinnom seriáli Oteckovia sa všetko krúti okolo detí. Inak to nie je ani počas veľkonočných sviatkov, pretože práve najmenšie ratolesti majú z rozruchu okolo šibačky najväčšiu radosť.

Chvíle voľna medzi nakrúcaním si preto hlavné detské hviezdy spolu so svojimi hereckými kolegyňami krátili maľovaním kraslíc a šibaním v predstihu.

Zuzana Mauréry (49), herečka

Takú tú šibačskú Veľkú noc a všetko to varenie veru nemám rada. My sme tieto sviatky v tomto zmysle neprežívali. Vždy sme buď išli na chalupu alebo na domček a tam sa pracovalo v záhrade. Berieme to skôr takým spôsobom, že prichádza jar a prebúdza sa príroda. So šibačkou a oblievačkou som skončila už na gymnáziu a aj to bolo pretrpené. Keď som bola malá, tak šibačka bola viac menej hľadanie zajačika.

Chodili sme k susedom do záhrady, tam nám rodičia schovávali sladkosti, vajíčka a zajačikov v prírode a my sme ich hľadali. Dokonca vtedy som raz dostala aj žmurkaciu bábiku. Na to sa ako dieťa pamätám a sú to veľmi príjemné spomienky. Ale potom, keď už sa v puberte začalo šibať a oblievať, najskôr som sa snažila schovať, ale môj otec tie dvere rád otváral a chlapcov púšťal. (smiech)