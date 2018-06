Zuzana Mauéry sa nezdá: Nenápadná herečká bola na Art Film Feste sexi ako nikdy predtým

Žiadna nuda, naopak, večer plný prekvapení. Medzinárodný filmový festival Art Film Fest (AFF) začal v piatok v Košiciach svoj 26. ročník. A zdá sa, že v metropole východu rozhodne nie je nuda.

Už na večernom slávnostnom ceremoniáli si zavtipkoval prezident festivalu Milan Lasica (78), ktorý poslal odkaz premiérovi Pellegrinimu (42). Na červenom koberci zas prekvapila outfitom Zuzana Mauréry (49).

Ocenenie Hercova misia za výnimočný prínos v oblasti hereckého umenia si prevzala Zuzana Mauréry, ktorá prekvapila šatami s výstrihom. Ten odvážne odhaľoval plný dekolt. Aj účes zvolila herečka veľmi šik. S dlhým copom omladla a po celý čas žiarila ako skutočná svetová hviezda. „Veľmi si cenu vážim, bolo to pre mňa trošku prekvapujúce. Ja som dosť samoľúba, aby som to odmietla,“ povedala so smiechom Mauréry. Na otázku, či má vysnenú rolu, odpovedala: „Nemám. Držím sa hesla: Boj sa svojich splnených snov!“

Odkaz premiérovi

S príhovorom na Art Film Feste vystúpil aj predseda vlády Peter Pellegrini, ktorý sa na otváracom ceremoniáli vyjadril, že slovenská kultúra vrátane tej filmovej podľa neho prežíva dobré obdobie. Možno trochu neprezieravo povedal, že konečne vidí osobne hercov, ktorých poznal len z televíznej obrazovky.

No a to by nebol Milan Lasica, aby ihneď trefne nazareagoval. Pánovi premiérovi z pódia odkázal: „Ja vás tiež poznám len z obrazovky, pán premiér!“ Podľa Lasicu sa už potom s Pellegrinim nestretli. „Ale vraj sa na tom bavil,“ prezradil Novému Času herec.