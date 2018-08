Kauza falšovania zmeniek: Nový Čas získal verdikt súdu, prečo Kočnera nechali v base?!

Je to vonku! Marián Kočner (55) je už takmer dva mesiace obvinený v kauze falšovania zmeniek, za čo mu v prípade dokázania viny hrozí 20 rokov za mrežami.

V chládku však sedí už teraz, keďže Najvyšší súd uznal, že na slobode by mohol pokračovať v páchaní trestnej činnosti. Kontroverzný podnikateľ to nenechal len tak a z basy sa snaží dostať. Jeho žiadosť o prepustenie zamietol sudca v Banskej Bystrici. Novému Času sa podarilo získať dôvody, prečo Kočner zostáva za mrežami aj naďalej.

Kočner na Špecializovanom trestnom súde žiadal o to, aby mu väzbu nahradili domácim väzením či dohľadom probačného a mediačného úradníka. „Proti existencii dôvodnej obavy z možného pokračovania v obdobnej trestnej činnosti svedčí skutočnosť, že obvinený doposiaľ viedol riadny život, má silné rodinné a sociálne zázemie,“ obhajovali Kočnera jeho advokáti. Tí vysvetľujú, že k žiadosti o prepustenie pristúpili skôr ako po 30-dňovej lehote od právoplatnosti rozsudku, keďže uvádzajú iné dôvody, ako používali v skoršom konaní.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Prokurátor Ján Šanta odmietal, aby Kočnera pustili na slobodu. „Uvádzaná náhrada väzby vzhľadom na to, že v pravidelných intervaloch, počnúc rokom 2006, doposiaľ pácha vysoko sofistikovanú ekonomickú trestnú činnosť, ktorá má, pokiaľ ide o jej rozsah, stupňujúcu sa tendenciu, a ktorá je pre neho zdrojom značných príjmov, ktoré mu zaručujú určité postavenie a vplyv,“ píše sa v rozsudku.

Obhajca Kočnera Michal Mandzák po súde tvrdil, že predložili nový znalecký posudok od forenzného znalca z USA, ktorý pravosť zmeniek, ktoré si Kočner nárokuje od Markízy, potvrdil. Z verdiktu súdu však vyplýva, že forenzný expert Gerald M. Laporte nevidel originály zmeniek, ktoré posudzoval, ale len dohodu o vyplnení bianco zmenky. „Zámerne nedávali znalcovi na skúmanie konkrétne zmenky, pretože toto znalecké skúmanie sa realizuje invazívnou metódou, keď dochádza k perforácii uvedenej listiny a aby potom prokurátor nenamietal, že ničia dôkazy pre trestné konanie,“ píše sudca Roman Púchovský. Podľa Mandzáka to však je dôkaz, že zmenky pochádzajú z roku 2000 a teraz čakajú na povolenie o skúmaní originálov.

Nový Čas sa zaujímal o to, kde teda sú originály zmeniek, keď ich nevidel ani znalec, ktorého si najal Kočner. „My ich chceme znalecky skúmať a pokiaľ by sme teraz povedali, kde sa nachádzajú, tak OČTK vykonajú všetky úkony k tomu, aby si zmenky zabezpečili. Pán Kočner chce v spore pokračovať, preto ich bude musieť predložiť do súdneho spisu v krátkom čase,“ povedal obhajca Mandzák s tým, že sa nestratili.

Sudca Púchovský tvrdí, že napriek znaleckému posudku sa v spise nachádza dostatok dôkazov, ktoré podozrenie zo spáchania trestnej činnosti potvrdzujú. „Uvedený znalecký posudok nie je možné vyhodnocovať izolovane, ale v súvislosti s ďalšími dôkazmi, ktoré tvoria súčasť vyšetrovacieho spisu,“ povedal Púchovský. Ten zavrhol aj dohľad probačného a mediačného úradníka, keďže Kočner ako osoba nedáva záruku v tom, že by bol dosiahnutý výkon väzby. Biznismen už podal odvolanie.

Ako obhajovali Kočnera advokáti

prokurátor mal zodpovedať otázku, prečo súčasťou trestného spisu nebolo aj poučenie obvineného, ktoré mal dodať Kočner pri svojom zadržaní

tvrdili, že toto poučenie bolo pri výsluchu sudcovi predložené, ale v spise deň pred tým nebolo

znalec z USA potvrdil, že zmenky sú originálmi, avšak skúmal len dokument o dohode o vyplnení zmeniek, ktorá bola súčasťou ich podpisu

spisy v ďalších trestných veciach, v ktorých figuruje Kočner, nie sú pripojené k tomu, vďaka ktorému Kočner zostáva vo väzbe

za výnimočné okolnosti prípadu označujú účelový postup OČTK, medializáciu živej veci

za účelové považuje to, že v prípade bolo vedené len trestné stíhanie vo veci, hoci sa vedelo, o ktoré osoby ide

Čo uviedol sudca v rozhodnutí

1. od posledného rozhodovania o väzbe neprišli nové dôkazy, ktoré by trestné stíhanie Kočnera neodôvodňovali

2. napriek znaleckému posudku Kočnera o pravosti zmeniek sa v spise nachádza dostatok dôkazov, ktoré podozrenie zo spáchania trestnej činnosti potvrdzujú

3. posudok musia hodnotiť orgány prípravného konania, podrobiť ho hlbšej analýze a vyhodnotiť ho spolu s ďalšími dôkazmi svedčiacimi v neprospech obvineného

4. početnosť súbežne prebiehajúcich trestných stíhaní môže za určitých okolností vyvolať obavu, že obvinený bude pokračovať v trestnej činnosti

5. nemôže nariadiť dohľad probačného úradníka - osoba obvineného aj povaha prípadu nedávajú záruku, že by bol dosiahnutý výkon väzby

6. Kočner je stíhaný pre obzvlášť závažný zločin a vtedy môže byť dohľad úradníka len za výnimočných okolností, ktoré nenašli

7. nahradenie väzby je len možnosťou, nie právom obvineného

8. medializácia živej veci a usporiadanie tlačovej konferencie zo strany prokurátora či účelovosť vedenia trestného stíhania nie sú skutočnosti, ktoré by sa dali vyhodnotiť ako výnimočné