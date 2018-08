Vlámanie ku Kočnerovi! Neželaní hostia v prísne stráženej vile na Kolibe: Čo hľadali?

Neuveriteľné! Obvinený podnikateľ Marián Kočner (55) sedí už vyše mesiaca v cele Justičného paláca, pričom aktuálne čaká na verdikt súdu, či ho pustia na slobodu.

Šokujúce je, že v luxusnej vile na bratislavskej Kolibe, kde žije spolu s manželkou Karolínou, zatiaľ vyčíňa neznámy človek. Nový Čas zistil, že počas víkendu mali Kočnerovci neželaného návštevníka, pričom prípadom sa už zaoberá aj polícia. Zmizlo niečo z honosného domu?

Kočner má problémy pre miliónové zmenky, ktorých uhradenie si nárokuje od svojho kumpána Pavla Ruska. Ten ich však reálne nebude mať ako vyplatiť, a tak ťarcha prechádza na televíziu Markíza, ktorá ich považuje za falošné. Polícia už obvinila Kočnera s Ruskom z falšovania cenných papierov, pričom prvého menovaného súd poslal počas vyšetrovania do väzby. Priklonil sa na stranu prokurátora, ktorý tvrdí, že Kočner by na slobode pokračoval v páchaní trestnej činnosti, keďže jeho meno je namočené vo viacerých prípadoch.

Šokujúce je, že zatiaľ čo Kočner sedí za väzenskými múrmi a čaká na verdikt súdu, ktorý rozhoduje o jeho žiadosti o prepustenie, neznámy páchateľ behal po jeho pozemku na bratislavskej Kolibe. Nový Čas zistil, že neželaný návštevník vnikol do jeho obydlia v sobotu krátko po jednej hodine ráno. „Páchatelia sa mali dostať do domu pomocou rebríka cez balkón, mali vypáčiť balkónové dvere a dostať sa až k trezoru, ktorý už nedokázali otvoriť, nakoľko spustili bezpečnostný alarm,“ tvrdí náš zdroj.

Skutok už začala vyšetrovať aj polícia, avšak zatiaľ nespomína žiadnu krádež. „Na príslušnom útvare Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave III je v súčasnej dobe vedené trestné stíhanie vo veci trestného činu porušovania domovej slobody,“ priznal hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff. Na ďalšie otázky, či páchateľa alebo páchateľov činu polícia chytila a či je podozrenie, že niečo z domu zmizlo, neodpovedali. „Bližšie informácie z dôvodu, aby nedošlo k zmareniu alebo ohrozeniu vyšetrovania, nie je možné k prípadu poskytnúť,“ dodal Szeiff.

Je otázne, čo robili páchatelia u Kočnerovcov a či sa snažili niečo ukradnúť. Z vyjadrení polície však je jasné, že zatiaľ riešia iba vstup páchateľa do obydlia, čiže na pozemok alebo do domu, nie samotnú krádež. „V tomto prípade ide o neoprávnené vniknutie na cudzí pozemok alebo do obydlia. Možno nedošlo ku krádeži ani lúpeži alebo ku konkrétnej škode, páchateľ mohol vniknúť do domu povedzme aj cez balkónové dvere, čím vznikla škoda menšia ako 266 eur, preto polícia nerieši poškodzovanie majetku,“ vysvetľuje rektorka Policajnej akadémie Lucia Kurilovská. Tvrdí, že polícia môže trestný čin neskôr rozšíriť. „Môže sa dokazovaním prísť na to, že bol spáchaný ďalší trestný čin ako krádež, ak budú na to dôkazy alebo sa ozve majiteľ, že niečo zmizlo,“ dodala Kurilovská.

neoprávnené vniknutie do obydlia (záhrada alebo dom) - nižšia trestná sadzba 1 až 2 roky basy

prekonanie prekážky, ktorej účelom je zabrániť vniknutiu - vyššia trestná sadzba 1 až 5 rokov basy

Vyšetrovateľ Jozef Vachálek tvrdí, že pokiaľ by páchatelia vnikli do domu násilím, polícia by mohla už teraz prešetrovať porušovanie domovej slobody v súbehu s krádežou.dodal. Stále sa pritom rieši otázka, kde sú originály zmeniek, ktorých pravosť vyvracia znalec Markízy a naopak potvrdzuje Kočnerov expert z USA. Naposledy advokáti Kočnera tvrdili, že ich návrat do spisu je komplikovaný.