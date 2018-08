Aretha Franklinová je na smrteľnej posteli: Navštívili Stevie Wonder aj exmanžel

Americký hudobník Stevie Wonder navštívil v utorok chorú soulovú speváčku Arethu Franklinovú v jej dome v Detroite.

Speváčkina hovorkyňa Gwendolyn Quinnová uviedla pre tlačovú agentúru Associated Press (AP), že kráľovnú soulu, ktorá je vážne chorá, navštívil aj reverend a bojovník za ľudské práva Jesse Jackson, ako i Franklinovej bývalý manžel, herec Glynn Turman.

Franklinová (76) tento rok už skôr zrušila plánované koncerty, keď jej lekár nariadil odpočinok. Legendárna speváčka oznámila plán na odchod "do dôchodku" už vlani a vyhlásila vtedy, že bude vystupovať "iba na niektorých vybraných podujatiach". Franklinovej diagnostikovali v roku 2010 rakovinu.

Keď sa objavili najnovšie správy o tom, že Franklinová je chorá, fanúšikovia, priatelia a muzikanti ovplyvnení jej umením zverejnili pozitívne slová na jej adresu. Boli medzi nimi napríklad Rod Stewart, Mariah Carey, Chaka Khan, Lin-Manuel Miranda, Tyler Perry, Missy Eliot a Wayne Brady. Beyoncé sa na svojom koncerte s manželom Jay-Z v pondelok večer v Detroite poďakovala Franklinovej za jej "nádhernú hudbu" a povedala "Milujeme ťa". Bývalý prezident USA Bill Clinton zverejnil v pondelok na Twitteri odkaz, že spolu s manželkou Hillary Clintonovou "myslia dnes večer na Arethu Franklinovú a počúvajú jej hudbu, ktorá bola takou dôležitou súčasťou ich životov posledných 50 rokov".

Soulová speváčka Franklinová, viacnásobná držiteľka ceny Grammy, ktorej kariéra trvá už šesť desaťročí, je vážne chorá a v uplynulých dňoch bola obklopená svojimi najbližšími. Informoval o tom v pondelok rodinný priateľ a šéfredaktor portálu Showbiz411.com Roger Friedman. Franklinová vystupovala posledný raz vlani v novembri pre Nadáciu Eltona Johna na podporu výskumu AIDS v New Yorku. Rodina speváčky, ktorá sa v poslednom čase zdržiava už len vo svojom dome v Detroite, požiadala verejnosť o "modlitby a rešpektovanie súkromia".

Medzi jej najväčšie hity patria Respect (1967), (You Make Me Feel Like) A Natural Woman (1968), I Say a Little Prayer (1968), Day Dreaming (1972), Jump to It (1982), Freeway of Love (1985), A Rose Is Still A Rose (1998) či I Knew You Were Waiting (For Me) - dueto so zosnulým britským popovým spevákom Georgeom Michaelom z roku 1987.