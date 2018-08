Tomáš Bezdeda ukrýva pod tričkom poriadne terno: To, čo predviedol, poteší nejedno dámske oko!

Spevák Tomáš Bezdeda je umelec telom i dušou! Možno aj to je jeden z dôvodov, prečo prijal pozvanie pokrstiť sochy v prírodnej galérii kaštieľa neďaleko Žiliny. A hoci Tomáš prezradil, že na iný druh umenia ako je spev by si netrúfol, to, čo predviedol pred kamerou, poteší nejedno dámske oko!