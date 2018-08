Stanislav Griga po streleckom vyčíňaní Trenčína: Pre Feyenoord je to potupa!

Taký gólový masaker nečakal! Na tribúne žilinského štadióna otváral oči aj bývalý útočník Stanislav Griga (56), ktorý strávil vo Feyenoorde Rotterdam dva a pol roka. Nadšene hrajúci AS Trenčín totiž vďaka hetriku chorvátskeho útočníka Antonia Manceho (23) zdemoloval v prvom zápase 3. predkola Európskej ligy favorita senzačne 4:0.

Účastník majstrovstiev sveta 1990 v Taliansku predpokladal, že slovenský zástupca bude 15-násobnému holandskému majstrovi minimálne rovnocenným súperom. „Trenčín bol veľmi dobre pripravený.

Bolo vidieť, že jeho tréner pozná Feyenoord a jeho spôsob hry. Aktívna obrana robila hosťom veľké problémy. Napriek vysokej prehre nebol

Feyenoord slabým mužstvom. Výkon Trenčína bol však nadštandardný. Dlho som nevidel naše mužstvo hrať tak dobre. Vo všetkých formáciách.“

Fantastický Trenčín zaskočil celý futbalový svet: Feyenoord Rotterdam odchádza zo Slovenska s debaklom

Klub spod hradu Matúša Čáka, ktorý je v rukách holandských majiteľov, už dlhšie preferuje nebojácny, ofenzívny štýl hry. Z krajiny tulipánov

má trénera i kvarteto hráčov. „Ich extra motivácia bola viditeľná. U nich boli zrejme nedocenení, a tak sa chceli práve teraz ukázať. Rovnako tak asi aj kouč, ktorý nedosiahol doma nejaké prenikavé úspechy. Obrovskú

túžbu uspieť preniesli na celé mužstvo,“ tvrdí Griga

Podľa neho urobil Trenčín oproti nedávnej minulosti pokrok, ktorý predviedol aj proti Feyenoordu. „Je to vyváženejšie mužstvo ako pred

dvoma-tromi rokmi. Vtedy sa nedostalo do skupiny Ligy majstrov aj vinou hlúpych chýb v defenzíve. Teraz hrá dobre vzadu a je i lepšie takticky pripravené. Už to nie je iba pekný futbal dopredu, ale aj účelný smerom dozadu. To vlieva Trenčanom potrebnú silu a energiu.“

Na Feyenoord má Griga krásne spomienky. S Rumunom Sabauom a Maďarom Kiprichom tvorili popri známych menách ako brankár De

Goey, stredopoliari Bosz, Taument či Scholten trio cudzincov. Kontakty už neudržiava a na odvetu sa nechystá. „Holanďania sa stále považujú

za futbalovú veľmoc. Po tejto prehre môžu čakať tvrdú kritiku. Je to pre nich veľká potupa. Trenčín musí byť stále ostražitý. Hráči i tréner to vedia. Budú na to nachystaní."