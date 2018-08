Fantastický Trenčín zaskočil celý futbalový svet: Feyenoord Rotterdam odchádza zo Slovenska s debaklom

Futbalisti fortunaligového AS Trenčín triumfovali vo štvrtkovom domácom úvodnom stretnutí 3. predkola Európskej ligy nad Feyenoordom Rotterdam 4:0. Chorvátsky útočník Antonio Mance dosiahol hetrik, nigérijský krídelník Philip Azango strelil jeden gól.

Zverenci Ricarda Moniza si v Žiline vypracovali viac než sľubnú východiskovú pozíciu od odvety, ktorá sa odohrá o týždeň 16. augusta v Holandsku (20.30). Postupujúci sa v play off stretne s víťazom dvojzápasu Sturm Graz - AEK Larnaka.

1. zápas 3. predkola EL 2018/2019:

AS Trenčín - Feyenoord Rotterdam 4:0 (3:0)

Góly: 6., 37. a 63. Mance, 44. Azango. ŽK: Sleegers, Zubairu, Mance - Amrabat, Clasie. Rozhodovali: Schörgenhofer - Gutschi, Staudinger (všetci Rak.), 6817 divákov

Trenčín: Šemrinec - Yem, Šulek, Lawrence, Skovajsa - Čatakovič, EL Mahdioui, Zubairu (84. Ubbink) - Sleegers (85. Bukari), Mance, Azango

Feyenoord: Bijlow - Nieuwkoop (90. Geertruida), Van der Heijden, Van Beek, Verdonk - Amrabat, Clasie, Toornstra - Berghuis, Vente, Larsson (61. Boetius)

/hralo sa v Žiline/

hlasy po zápase:

Ricardo Moniz, tréner Trenčína: "Ešte sme neprešli do nasledujúceho kola. Máme hráčov, ktorí sú hladní po úspechu a chcú preraziť v Európe. Nanešťastie nepadol ďalší gól, ktorý by nás ešte viac priblížil. Nie je to len o mne, je to skvelá skúsenosť pre celý Trenčín."

Giovanni van Bronckhorst, tréner Feyenoordu: "Nehrali sme, ako sme chceli, a ako dokážeme. Trenčín hral veľmi dobre, agresívne. Prehrávať po prvom polčase 0:3 je nemysliteľné. V druhom polčase sme chceli streliť gól na súperovom ihrisku, trikrát alebo štyrikrát sme boli blízko. Takto sa však nehrá v európskych súťažiach, od zverencov budem žiadať odpovede. Trenčín si zaslúžil zvíťaziť. Pripravíme sa na holandskú ligu a na budúcotýždňovú odvetu."

Igor Šemrinec, brankár Trenčína: "Pozerá sa na to fantasticky, keď vidíte, ako chlapci pred vami dajú štyri góly Feyenoordu. Na konci sa pozriete na tabuľu a je to fantázia. Myslím si, že to bol veľmi dobrý zážitok pre chalanov aj pre ľudí. Mali sme ich dobre rozobratých, je to holandská škola. My sa snažíme hrať podobne, trpeli sme na to v našej lige, ale teraz sme z toho ťažili."

AS skóroval hneď z úvodnej akcie, pri bleskovej kombinácii putovala lopta od Lawrencea k Čatakovičovi a naspäť, Lawrence na útočnom výlete pomedzi nohy protihráča našiel voľného Manceho a ten prekonal Bijlowa v bránke Feyenoordu - 1:0. Mance takmer o tri minúty neskôr pridal druhý zásah po centri Azanga, tentoraz Bijlow zachránil. Po rohovom kope bránku tesne minula tečovaná strela Sleegersa. Po ďalšom rohu a hlavičke Manceho lopta skončila v sieti, ale rozhodcovia videli porušenie pravidiel a neuznali gól. Feyenoord si s Trenčínom nevedel rady, jedine Larsson si zabehol za vysunutú defenzívnu líniu a obhodil si Šemrinca, ale jeho prihrávku do pokutového územia odvrátili obrancovia. Domáci sa neuspokojili a naďalej chceli zvýšiť skóre. Strela Manceho, rýchly brejk Sleegersa, spolupráca Azanga s Mancem ani pokus Čatakoviča sa ešte neujali. V 37. minúte však Čatakovič vydoloval loptu v šestnástke a prihral Mancemu, ktorý si počkal a druhýkrát prekonal Bijlowa - 2:0. Hosťujúca defenzíva zabudla krátko pred prestávkou po centri Sleegersa na osamoteného Azanga, ten poľahky upravil už na 3:0.

Po zmene strán to nebol príliš odlišný výkon Feyenoordu. Príležitosť mal v 53. minúte z priameho kopu, Berghuis nenašiel žiadneho spoluhráča a lopta skončila mimo hry. Na opačnom konci sa uvoľnil Sleegers, nebezpečnejší bol onedlho prienik Čatakoviča, no ani on netrafil priestor troch žrdí. Obrat v podaní hostí sa nekonal, naopak, AS pridal po vyše hodine hry štvrtý gól, keď Čatakovič poslal z ľavého krídla prízemný center, Mance sa presadil cez brániaceho Van der Heijdena a skompletizoval hetrik - 4:0. Až potom mal Rotterdam prvú vyloženú šancu, Šemrinec pokryl loptu po zakončení Venteho z bezprostrednej blízkosti. Podobne si poradil so strelou striedajúceho Boetiusa, hlavička Venteho nešla na bránku. V trenčianskej obrane sa v závere vyskytlo zopár dier, ale Šemrinec vyrazil aj druhý nebezpečný pokus Boetiusa, jeho ďalšia strela preletela tesne vedľa. Domáci vďaka tomu podporili štyri strelené góly cenným čistým kontom.