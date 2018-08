Kráska si pomýlila nebezpečnú chorobu s bežnou chrípkou: Od smrti ju podľa lekárov delilo 30 minút

Mladá žena podcenila symptómy nebezpečnej choroby a takmer ju to stálo život.

Austrálčanka Lily O’Connell (23) z Paddingtonu sa tešila na minuloročné vianočné sviatky, ktoré si chcela užiť v kruhu svojej rodiny. Plány jej prekazila choroba, ktorú pokladala len za bežnú chrípku. Myslela si, že stačí keď bude odpočívať a vylieči sa. Jej zdravotný stav sa začal zrazu zhoršovať. Lily zvracala a na celej tvári sa jej vyhodili červené fľaky, preto okamžite odišla do nemocnice.

"Zapla som svetlo a zbadala som, že celú tvár má posiatu červenými vyrážkami," prezradila jej mama Steph O'Connell pre ABC. Neboli to však bežné vyrážky, ale nachádzali sa pod kožou. V nemocnici St Vincent a Syndey jej lekári diagnostikovali meningokoka. Jeden z doktorov dokonca dodal, že ak by neprišli tak by mladá žena mohla smrteľnej chorobe podľahnúť do pol hodiny. "Máme také šťastie, že bývame len tri minúty od nemocnice," dodala.

Lily strávila na jednotke intenzívnej starostlivosti osem dní a v nemocnici si pobudla ďalšie tri týždne kým ju prepustili. Napriek rýchlej pomoci trpí aj teraz zlyhávaním obličiek a nadobličiek. Denne preto musí stráviť 5 hodín na dialýze. Našťastie má milujúcu sestru, ktorá jej onedlho daruje svoju obličku.

Mladá žena za záchranu života neďakuje len lekárom ale aj mame. "Našťastie má mama šiesty zmysel. Jej rýchla reakcia mi zachránila život," prezradila. Lili bola v detstve očkovaná proti meningokoku, no len typu C a ju infikoval kmeň W.