Žena skončila v nemocnici so záhadnou infekciou: Nález vo vagíne všetko objasnil

Dvojnásobná mamička Amanda Stanley (37) z amerického Massachusetts sa zo dňa na deň začala cítiť zle, príznaky pripomínali chrípku.

Dostala horúčku, cítila sa extrémne vyčerpane a sčervenela jej pokožka. Avšak za jej stav mohlo čosi úplne iné. Žena máva silné menštruačné krvácanie a tampóny zvykne nosiť celý týždeň. A hoci ich mení pravidelne, dostala syndróm toxického šoku – kúsok tampónu totiž zostal v jej tele a spôsobil vylučovanie nebezpečných toxínov.

To však Amanda netušila. Dostala sa do nemocnice a doktori jej namerali teplotu 40 stupňov Celzia. ,,Vtedy som sa začala báť. Ešte som nepočula, že by niekto dospelý mal takú horúčku. Začala som rozmýšľať, čo by bolo s mojimi deťmi, keby sa mi niečo stalo,“ povedala podľa denníka Mirror. Lekári jej spravili testy a zistili, že má streptokokovú infekciu, netušili však, čo ju spôsobilo. Deň na to na toalete z Amandy vyšiel odtrhnutý kúsok tampónu a situácia sa hneď vyjasnila. ,,Bolo šťastie, že ten kúsok zo mňa vyšiel. Znamenalo to, že ma môžu správne diagnostikovať a liečiť,“ povedala.

Žena dostala antibiotiká a už deň na to ju prepustili z nemocnice. ,,Bola som šťastná, že som sa do starostlivosti lekárov dostala tak skoro. Doktor povedal, že keby som prišla o 12 hodín neskôr, už by som skončila na jednotke intenzívnej starostlivosti, a keby som prišla až o 24 hodín, mohla som zomrieť.“ Amanda by svojím príbehom rada varovala ostatné ženy. ,,Chcem, aby poznali symptómy, pretože čím skôr vás začnú liečiť, tým lepšie. Ale aj tak už nikdy nebudem používať tampón – nemyslím si, že to stojí za to riziko,“ uzatvára.