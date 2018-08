Film Dôverný nepriateľ podporili 3 hudobné esá

Nový slovenský film Dôverný nepriateľ prichádza 16. augusta do kín CINEMAX. Snímka dostala do vienka podporu troch veľkých hudobných hviezd - skladateľa Ondřeja Gregora Brzobohatého, speváčky Emmy Drobnej a producenta Petra Panna.

Dôverný nepriateľ sa môže po hudobnej stránke pochváliť hneď troma zaujímavosťami a tromfami. Sú nimi silné, renomované mená slovenskej a českej hudobnej scény, ktoré sa podieľali na hudbe k novému thrilleru. Spomínanú trojicu tvoria speváčka Emma Drobná, skladateľ Ondřej Gregor Brzobohatý a producent Peter Pann.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Emma Drobná sa postarala o titulnú skladbu filmu, ktorá sa nesie celým príbehom a v deji sa objaví hneď niekoľkokrát. Ide o speváčkin aktuálny singel Try, ktorý už rotujú rádiá a ku ktorému Emma o pár dní predstaví oficiálny videoklip. Tvorcom Dôverného nepriateľa atmosféra piesne tak dokonale zapadla k atmosfére ich pripravovaného filmu, že Emmu okamžite oslovili, a titulná skladba bola na svete. „Keď sme pesničku tvorili, netušila som, že by ju niekedy niekto použil do filmu. Keď som sa to dozvedela, tak som sa veľmi potešila a stále sa z toho teším, pretože sa mi námet filmu veľmi páči,“ netají radosť zo svojho prvého filmového hudobného počinu Emma Drobná.

V spolupráci s Emmou tvorcovia pripravili druhú verziu oficiálneho trailera, v ktorého pozadí hrá práve jej singel Try: www.youtube.com/watch?v=oKW2nCF-IbY. Približne v polovici ukážky sa skladba zmení na progresívny hudobný remix, o ktorý sa postaral jeden z najúspešnejších slovenských producentov súčasnosti Peter Pann. „Po prečítaní scenára som ostal prekvapený, nakoľko ma téma dosť zaujala a zároveň ma teší, že nielen v zahraničí, ale aj u nás vznikajú takéto filmy. Moja úloha bola, dotvoriť hudbu do traileru. Zvolil som elektronický žáner s hiphopovými prvkami, kde som vysamploval Emmušin spev. Som rád, že som mohol aspoň takto prispieť k tak veľkému dielu, ako je tento film,“ približuje Peter svoj podiel na hudobnej stránke snímky.

Najvýraznejší hudobný odtlačok z celej spomínanej trojice do finálnej verzie filmu vtisol Ondřej Gregor Brzobohatý. Renomovaný a uznávaný český skladateľ so slovenskými koreňmi totiž zložil hudbu k celému filmu. „Som veľmi rád, že sa tvorcovia rozhodli zariskovať a vytvorili žánrový film, ktorý nemá v našich končinách práve tradíciu. O to viac ma práca na hudbe bavila a dovolil som sa pustiť do orchestrácií a zvuku, ktoré by som v iných českých filmoch asi sotva mohol použiť. Vzhľadom k tomu, že je film naozaj veľmi dobre natočený a plne ctí zásady svojho žánru, to bola veľká zábava,“ hovorí o projekte Ondřej Gregor Brzobohatý.

Mrazivý slovenský thriller postaví diváka pred otázku - kde sa vlastne končí nebezpečne tenká hranica, za ktorou mu umelá inteligencia prestáva byť sluhom a začína byť pre neho hrozbou?

Dôverný nepriateľ v kinách CINEMAX od 16. augusta. Vstupenky online na www.cine-max.sk.