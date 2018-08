Vyhnite sa problémom na hraniciach: Pečiatka v pase z nasledujúcich krajín vám môže zavariť

Ak by ste dnes túžili po dovolenke na Kryme, môžete sa dostať pre komplikovanú politickú situáciu v tejto oblasti do problémov.

Ukrajinská strana by to mohla brať ako nelegálných vstup a zaradiť vás na čiernu listinu. Pri dovolenkových cestách po Blízkom východe však hrozia aj ďalšie možné komplikácie. Návšteva Izraela sa nemusí páčiť colníkom v arabských štátoch.

Po anexii Krymu Ruskou federáciou vzniká situácia, že Ukrajina síce na území formálne nevládne, ale z hľadiska medzinárodného práva je to stále jej územie. Ak by ste sa preto rozhodli pre spoznávanie krás Krymu ako pán poslanec Peter Marček, môžete mať problém. „V prípade Krymu ide o nelegálny vstup na ukrajinské územie bez súhlasu ukrajinských orgánov. Osoby, ktoré takto nelegálne konajú, môžu byť vyhlásené Ukrajinou za nežiaduce,“ vysvetlilo naše ministerstvo zahraničia.

Ako doplnilo, následne im bude odopretý vstup do krajiny. Takáto osoba tak môže byť zaradená do zoznamu nežiaducich osôb (persona non grata), ktorý je k dispozícii úradníkom na hraničných priechodoch. „Výmena pasu v takomto prípade nie je riešením, pretože sa nevzťahuje na doklad totožnosti, ale na konkrétnu osobu,“ upozorňuje rezort zahraničných vecí.

Arabské krajiny a Izrael



Predchádzajúca návšteva Izraela môže byť problémom v Libanone, Sýrii, Iraku, Iráne, Alžírsku, Pakistane či Afganistane, vstup bez problémov je do Egypta, Jordánska, Maroka.

Vízum, resp. vstup do krajiny sa až donedávna neodopieral na základe zaradenia danej osoby na zoznam PNG (persona non grata), ale na základe dôkazu (pečiatky (izraelskej).

V posledných rokoch však už Izrael nedáva pri prekročení hranice pečiatky do pasu, len vkladá vízum na lístku a ten sa dá zahodiť.

