Ukryté klenoty Bratislavy: TOP 5 pasáží

Ukryté klenoty Bratislavy! Zlatý vek zažívali pasáže v 30. rokoch minulého storočia. Počas socializmu síce upadli do zabudnutia, no v súčasnosti sa opäť dostávajú do obľuby. Väčšinu zrekonštruovali, no postupom času k nim pribudlo aj veľa nových a poslednú otvorili len pred niekoľkými dňami.