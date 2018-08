Najočakávanejšia reakcia! Šokujúce informácie v kauze únosu Vietnamca ho nenechali chladným: Prehovoril Kaliňák!

Medializované informácie o priebehu únosu vietnamského občana a zapojení slovenskej strany do kauzy sú mimoriadna obludnosť. Pre TASR to uviedol poslanec Národnej rady SR a exminister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD).

"Za roky som si naozaj zvykol na klamlivé a zavádzajúce články, toto je ale mimoriadna obludnosť. Sú to vymyslené veci a snaha pošpiniť Slovensko, zatiahnuť ho do tejto veci, v ktorej nefiguruje a nijako sa na tom nepodieľalo," deklaroval.

Policajtov, ktorí mali vypovedať o priebehu únosu, označil Kaliňák za imaginárnych. "To sa proste nestalo. Mnoho veci vyvrátil aj samotný šéf protokolu Radovan Čulák. Tento článok rozbije aj nemecká policajná správa. Žiaden takýto človek na palube vládneho špeciálu nebol. Nebol tam nikto zranený či spútaný. To nie je pravda," vyhlásil exminister s tým, že nerozumie, ako mohol byť článok napísaný tak vzdialene od reality. "Nestál som pred hotelom Bôrik, netelefonoval som," tvrdí.

Nemecká strana podľa Kaliňáka vypočula všetkých ľudí a dala stanovisko, že Slovensko do toho nie je zapletené, ale mohlo byť oklamané. Na margo Mostu-Híd, ktorý požaduje okamžité kroky, Kaliňák poznamenal, že bugárovci by sa mali venovať reálnym veciam a faktom a nie vymysleným článkom. "Ak sa ma na to budú pýtať, rád im to vysvetlím," dodal Kaliňák s tým, že mimoriadneho parlamentného brannobezpečnostného výboru sa zúčastní, keďže je jeho členom.

Unesený vietnamský podnikateľ Trinh Xuan Thanh bol v slovenskom vládnom špeciáli. Na bratislavskom letisku mal do neho nastupovať zbitý a zdrogovaný. Vo štvrtok o tom s odvolaním na policajtov, ktorí sprevádzali vietnamskú delegáciu, informoval Denník N. Ministerstvo vnútra reagovalo, že slovenské orgány sa úmyselne žiadnym spôsobom nepodieľali na únose vietnamského občana do zahraničia. Popis únosu podnikateľa z Bratislavy za pomoci slovenskej polície a použitia vládneho špeciálu označilo ministerstvo za úplný nezmysel s tým, že obsahuje samé výmysly a klamstvá a ide o čisté sci-fi denníka.

Generálna prokuratúra SR v stredu (1.8.) uviedla, že v predmetnej trestnej veci majú právomoc vykonávať úkony trestného konania zatiaľ len nemecké justičné orgány.