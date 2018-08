Ministerstvo reaguje na zverejnené svedectvá policajtov v kauze uneseného Vietnamca: Ostré slová!

Ministerstvo vnútra reaguje na šokujúce informácie v kauze uneseného Vietnamca, ktoré priniesol Denník N.

Publikovaný článok je úplný nezmysel, obsahuje samé výmysly a klamstvá a ide o čisté sci-fi jeho autora. Rezort vnútra nevie posúdiť či autorka článku úmyselne klame a zavádza verejnosť, alebo bola iba zneužitá inou osobou na publikovanie nezmyslov. MV SR odmieta špekulovať, ktorá verzia je pravdepodobnejšia.

Napríklad riaditeľ protokolu rezortu vnútra Radovan Čulák nikdy nevidel žiadneho dobitého či opitého človeka a nikdy ho nekázal preložiť z jedného auta do druhého, ako to popisuje článok. Veta „Kali o tom vie, je to štátny záujem,“ ani žiadna podobná nikdy nezaznela.

Slovenské orgány sa úmyselne žiadnym spôsobom nepodieľali na únose vietnamského občana do zahraničia. O prípadnom vyšetrovaní prípadu na Slovensku môžu rozhodnúť orgány činné v trestnom konaní a nie rezort vnútra. MV SR poskytuje nemeckým vyšetrovateľom maximálnu súčinnosť a bude tak robiť aj naďalej. TASR o tom informoval hovorca Ministerstva vnútra SR Petar Lazarov.