Výpovede policajtov, ktorí boli svedkami únosu Vietnamca: Dobitého muža podopierali ako opitého!

Svedectvá o únose sú vonku! V prípade vietnamského expolitika a podnikateľa Trinh Xuan Thanha (52) priniesli svedectvo policajti, ktorí boli pri tom. Ich výpovede poskytol Denník N. Majú sa zhodovať so závermi nemeckej prokuratúry, ktoré priniesol nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Podľa správy nemeckých vyšetrovateľov vietnamského podnikateľa Thanha uniesli do vlasti cez Slovensko v našom vládnom špeciáli. Ako zásterka na únos mala poslúžiť návšteva vietnamskej delegácie vo vládnom hoteli Bôrik v Bratislave. „Hovorili sme s príslušníkmi slovenských bezpečnostných zložiek, ktorí vedia o únose. Toto je príbeh, ktorý poznajú slovenskí policajti, a takto nám ho rozpovedali. Zhoduje sa so závermi nemeckej prokuratúry, ktorá prípad vyšetruje,“ uviedol Denník N.

Nervózny Kali

Trinh Xuan Thanh v Nemecku žiadal o azyl a uniesli ho 23. júla 2017 v Berlíne za bieleho dňa, keď sa prechádzal s priateľkou po ulici. Únoscovia muža naložili do dodávky s pražským EČV. Najprv ho odviezli na vietnamskú ambasádu, neskôr cez Českú republiku na Slovensko. O dva dni neskôr sa na návštevu Slovenska ohlásila mimoriadna vietnamská vládna delegácia. Na let z Prahy sme jej požičali vládny špeciál. Ním potom Vietnamci odleteli aj z Bratislavy do Moskvy.

Delegácia pristála na bratislavskom letisku 26. júla o 13.07. Podľa policajtov, ktorých svedectvo získal Denník N, stál v tom čase pred vládnym hotelom Bôrik minister vnútra Robert Kaliňák a niekam nervózne telefonoval až kričal. Spomínal slovo pas.

Ďalšie auto

Pred Bôrikom stáli tri české dodávky a jedno terénne auto. V jednej z dodávok mal byť aj unesený Thanh. Po pol druhej dorazila na Bôrik kolóna s vietnamským ministrom a začalo sa stretnutie medzi oboma delegáciami. „Počas stretnutia sa však stalo niečo neplánované. Vietnamskí predstavitelia prišli za veliteľom kolóny Jánom H. a požiadali ho, aby policajti do kolóny zaradili ešte jednu českú dodávku. "Tú, v ktorej je unesený Vietnamec,“ uviedol denník s odvolaním na svedkov.

Centrála Úradu na ochranu ústavných činiteľov povolila, aby do kolóny pribudla ešte jedna naša policajná dodávka namiesto českej. „Vodičom novej dodávky bol Michal C.. Vtedy policajti prvýkrát uvideli dobitého Thanha. Šéf protokolu Radovan Čulák im povedal, že ho treba preložiť z českej dodávky do policajnej. Kali o tom vie, je to štátny záujem,“ malo zaznieť. Ochrankárom mal Čulák povedať, že Vietnamec sa opil a spadol zo schodov.

Chýbali doklady

Policajti slúžiaci na letisku si všimli, že dorazilo jedno auto navyše. „Autá zamierili rovno k nášmu lietadlu, neprechádzali žiadnou kontrolou ani skenermi v budove letiska určenej na štátne odlety,“ uvádza denník, podľa ktorého unesený Thanh nastúpil do lietadla ako posledný, pričom ho pridržiavali pod pazuchami.

Pracovníci nášho pasového oddelenia, ktorí kontrolovali pasažierov, zistili, že jeden z nich nemá doklady. „Asi o 15 minút prišiel k VIP terminálu biely Seat zo slovenského ministerstva vnútra a potom už boli všetky doklady v poriadku,“ uviedli svedkovia.

Lietadlo s delegáciou aj s uneseným Vietnamcom pristálo v Moskve. Vietnamská televízia pár dní nato zverejnila zábery s Thanhom. Podnikateľ obvinený zo sprenevery 125 miliónov eur, sa 31. júla vzdal do rúk vietnamskej polície a odsúdili ho na doživotie.

Až v apríli tohto roku prišli Nemci s tvrdením, že na únose sa podieľalo Slovensko, ktoré Vietnamcom zapožičalo vládny špeciál. Minister vnútra Robert Kaliňák aj premiér Peter Pellegrini tvrdia, že v čase udalosti slovenská strana nemala žiadne informácie o tom, že by v Nemecku uniesli vietnamského občana a špeciál sme zapožičali v dobrej viere.