Federer prehovoril o rozšírení rodinky: Budú to opäť dvojičky?

Dokonalý pár!

Švajčiarsky tenisový elegán Roger Federer (36) je nielen špičkový športovec, ale v prvom rade príkladný manžel a skvelý otec. S krásnou Slovenkou Mirkou Vavrinecovou (40) tvoria harmonickú dvojicu už viac ako 16 rokov. Práve pre jej obetavosť a podporu ju pasujú za prvú dámu svetového tenisu.

Nie je žiadnym tajomstvom, že tenisový fenomén Federer vďačí za svoje úspechy na kurte z veľkej časti práve svojej šarmantnej manželke a matke dvoch párov dvojičiek Mirke. Dievčatá Myla Rose (9) a Charlene Riva (9) sa im narodili v júli 2009, chlapci Leo (4) a Lennart (4) v roku 2014. Na verejnosť sa teraz dostali správy, že Roger s Mirkou plánujú ďalšie prírastky do rodiny! Že by to boli opäť ďalšie dvojičky?

„Túto tému sme s Mirkou ešte neuzavreli,“ povedal Federer pre švajčiarsky Coopzeitung. „Budeme to však riešiť až po skončení mojej kariéry. Momentálne je to dobré tak, ako to je. Všetci sme veľmi šťastní a užívame si spoločné chvíle,“ dodal Fedex, ktorý zatiaľ o konci neuvažuje. Dôvod je jasný.

„Chlapci si vzhľadom na svoj vek ešte celkom neuvedomujú, čo vlastne robím. Vedia, že často hrám tenis, vidia, že občas donesiem domov jagavé trofeje. Z toho majú obrovskú radosť. Chcem hrať čo najdlhšie práve kvôli nim. Bol by som rád, keby si ma pamätali aj z tenisovej stránky. Dievčatá si už, samozrejme, všetko uvedomujú. Pri chlapcoch si nie som istý,“ uzavrel Federer.