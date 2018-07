Dievča nepociťovalo hlad, ale brucho jej naďalej rástlo: Neuveríte, čo jej lekári vytiahli zo žalúdka!

12-ročná dievčina z Kazachstanu mala čudný stravovací zvyk - pravidelne jedla svoje vlasy. Viedlo to k tomu, že strácala váhu i chuť do jedla. Jej brucho však naďalej rástlo, takže bola nútená podstúpiť chirurgický zákrok. To, čo jej vytiahli zo žalúdka, nevidel lekár počas celej svojej 30-ročnej praxe.