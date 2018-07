To najhoršie z Tour de France: Hororový pád, operácia so zošívačkou a zakrvavený Sagan

Ani tohtoročný ročník Tour de France sa nevyhol nepekným pádom a zraneniam.

Mohla za to nielen únava či nepozornosť alebo chybička cyklistu, ale aj neohľaduplní diváci. Následky boli často drastické a bolesť sa nevyhla ani veľkým favoritom.

Frooma vytlačili z cesty

Hneď v prvej etape zažil nepríjemný pád jeden z favoritov Chris Froome. Štvornásobného víťaza Tour de France počas jazdy nešťastne vystrčil z cesty Rick Zabel, syn legendárneho Erika Zabela. Froome pri páde narazil do smerového stĺpika, našťastie však dopadol do trávy a v pretekoch bez problémov pokračoval. Nakoniec skončil v celkovom hodnotení na treťom mieste.

Skončil posledný, zachránil ale velodróm

Obrovskú smolu si vybral už v prvej etape americký cyklista Lawson Craddock. Ten po úvodných sto kilometroch škaredo spadol, spôsobil si tržnú ranu pod okom, s ktorou musel na šitie a zlomeninu lopatky. Napriek tomu sa rozhodol v pretekoch pokračovať. V etapách prichádzal do cieľa zväčša posledný a priznal, že to nebolo bezbolestné, ale vďaka tomu pomohol zachrániť velodróm v Houstone. Tomu totiž po svojom páde prisľúbil sto dolárov za každú ním zdolanú etapu. A zvládol dôjsť až do Paríža! Aj vďaka podpore fanúšikov, ktorí tiež nejaké financie zaslali, sa tak podarilo vybrať len deň po skončení Tour takmer celú sumu a velodróm vlani zničený hurikánom zachrániť.

Sánchez trpel, po páde musel na operáciu

Prvé vážne zranenie si pádom privodil v druhej etape domestik stajne Astana Luis León Sánchez. Ten narazil na obrubník a skončil na zemi, v bolestiach sa snažil ešte vrátiť na bicykel, ale hneď zistil, že je pokračovanie na Tour nemožné. A urobil dobre, v nemocnici mu zistili zlomené rebrá a lakeť, s ktorým bude musieť na operáciu. Dočasne mu ranu uzavreli zošívačkou...

Desivé kocky a nočná mora Richieho Porteho

V deviatej etape, ktorá mala hneď niekoľko úsekov po obávaných kockách, skončil tvrdo na zemi hneď celý rad cyklistov. A konečná to bola pre jedného z najväčších favoritov Richieho Porteho, ktorý rovnako ako vlani v deviatej etape nedošiel do cieľa a musel z Tour odstúpiť. Záver oplakal v bolestiach. Obávané kocky potrápili okrem neho aj Chrisa Frooma, Rafala Majku a ďalších.

Šialenci pri ceste zavinili Nibaliho pád

Každý rok sa nájde plno neohľaduplných divákov, ktorí spôsobia hneď niekoľko kolízií či minimálne nepríjemných situácií. Jeden z divákov bol v tomto ročníku osudný pre jedného z favoritov Vincenza Nibaliho. Ten kvôli divákom zapálenej dymovnice nevidel, a keď prechádzal úsekom, zachytil sa riadidlami za popruh od fotoaparátu a skončil na zemi. Do cieľa síce ešte zvládol dôjsť, okamžite potom išiel do nemocnice, kde mu zistili zlomený stavec.

Smolný pád v závere pripravil Yatesa o výhru

Obrovský kus smoly si vybral v šestnástej etape Adam Yates. Jeden z ašpirantov na niekoľko víťazných etáp sa počas tohtoročnej Tour trápil a poriadne sa nedostal k príležitosti ukázať, čo v ňom je. To sa zmenilo v náročnej šestnástej etape, kedy dlho bojoval v úniku. Pri jednom z posledných zjazdov však vyšiel z cesty a tvrdo narazil. Do cieľa dôjsť zvládol, na etapové víťazstvo ale mohol zabudnúť. A pritom ho mal tak blízko.

Hororový pád Gilberta cez múrik

Priamo ako z hororu vyzeral pád v zjazde v 16. etape Philippeho Gilberta. Ten nevybral jednu zákrutu a prepadol cez kamenný múrik do zhruba trojmetrovej rokliny. Dokázal sa vyškriabať späť na cestu, ukázať do kamery zdvihnutý palec a pokračovať smerom k cieľu. Bol to ale aj tento rok posledný cieľ, ktorým prešiel. Neskôr dal na svoj twitter fotografiu svojho opuchnutého kolena a prezradil, že má zlomenú kolenná kosť.

Zakrvavený Sagan skoro prišiel o zelený dres

V sedemnástej etape spadla aj slovenská hviezda Peter Sagan. Jeden z posledných šprintérov na Tour pri zjazde vyšiel z cesty a tvrdo narazil do skaly. Len so šťastím nemal nič zlomené, ​​napriek tomu do cieľa došiel celý od krvi a v bolestiach. Rozhodol sa skúsiť dôjsť až do Paríža a zvládol to. Počas devätnástej a zároveň kráľovskej pyrenejskej etapy však viditeľne trpel a v cieli priznal, že nemať na sebe zelený dres, tak by Tour vzdal.