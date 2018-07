Putin chce prepojiť pevninu s ostrovom Sachalin: Čo je skutočne za tým?

Ruský prezident Vladimir Putin požiadal kabinet Dmitrija Medvedeva, aby sa zaoberal projektom vybudovania železničného mosta medzi pevninou a ostrovom Sachalin.

S touto žiadosťou sa pred časom obrátil na hlavu štátu aj sachalinský parlament. V liste uviedol, že most by mal zásadný význam pre ďalší ekonomický a sociálny rozvoj tohto subjektu Ruskej federácie. Výrazne by prospel aj severnej časti Chabarovského kraja, sprístupneniu jeho nesmierneho prírodného bohatstva. Podľa predbežných odhadov by realizácia projektu vyšla na 540 miliárd RUB (7,32 miliardy eur).

Odborníci uvádzajú, že samotný most cez Tatársku úžinu, ktorá je najvhodnejším miestom preň, lebo je široká len 7,3 km, by stál okolo 252 miliárd RUB. K tomu však treba pripočítať náklady na vybudovanie železničnej trate z Komsomolska na Amure po Mys Pazareva za 90 miliárd RUB, ďalšie miliardy by išli na modernizáciu železnice na Sachaline a vybudovanie hlbokomorského prístavu v Iľinsku. Veľké prostriedky by bolo treba aj na ochranu mosta, ktorý by mál stáť v silnej seizmickej oblasti.

Podľa vedenia ruskej železnice by sa mohol projekt realizovať v prvej polovici nasledujúceho desaťročia. História vybudovania pevného spojenia Sachalina s ruskou pevninou je dlhá. Začiatkom 50. rokov minulého storočia bolo prijaté tajné uznesenie Najvyššieho sovietu ZSSR o vybudovaní tunela.