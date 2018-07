Líder amerických republikánov poslal Rusom odkaz: Ak zasiahnu do kongresových volieb, tvrdé následky ich neminú

Vodca republikánskej väčšiny v americkom Senáte Mitch McConnell uviedol, že pokladá za "dobrý nápad" odložiť ďalší summit amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho ruského náprotivka Vladimira Putina až na budúci rok.

Informovala o tom v sobotu agentúra AP. Líder republikánov tiež poznamenal, že ak by Rusko zasahovalo do jesenných volieb do amerického Senátu a Snemovne reprezentantov, ponesie za to následky. "Uvítali by sme, keby Rusi nezasahovali do volieb v roku 2018, lebo to bude mať závažné následky," povedal McConnell pre rozhlasovú stanicu News Radio 840 WHAS v štáte Kentucky, ktorý od roku 1985 zastupuje v Senáte.

Americkí predstavitelia sú podľa agentúry AP presvedčení, že Rusko zasahovalo do amerických prezidentských volieb v roku 2016, a podľa McConnella sa Kremeľ o niečo podobné, avšak "neúspešne", pokúsi aj počas novembrových volieb do Kongresu. V novembrových kongresových voľbách, ktoré sa uskutočnia v polovici funkčného obdobia prezidenta Donalda Trumpa, budú Američania voliť všetkých 435 členov Snemovne reprezentantov a 35 zo 100 senátorov.

Americký prezident Donald Trump pozval svojho ruského náprotivka Vladimira Putina do Washingtonu po americko-ruskom summite vo fínskych Helsinkách zo 16. júla s tým, že ich stretnutie sa malo uskutočniť na jeseň. Poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Bolton však v stredu vyhlásil, že Trump navrhol toto stretnutie odložiť na budúci rok. Putin v piatok oznámil, že Trumpa pozval do Moskvy na osobné rokovanie, ktoré si však podľa neho vyžaduje vytvorenie správnych podmienok.